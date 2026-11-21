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BANGKOK.- El gobierno de Myanmar calificó el viernes como "injusta" la sentencia histórica emitida por el máximo tribunal de Naciones Unidas que declaró al país culpable de genocidio contra su minoría rohinya, y opositores pidieron a la comunidad internacional que actúe para garantizar que se haga justicia.

Khine Khine Soe, portavoz del presidente Min Aung Hlaing, apuntó que la decisión de la Corte Internacional de Justicia, anunciada el jueves, se adoptó por una votación de 9-6 para concluir que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinya en operación militar de 2017.

"No todos los 15 jueces estuvieron de acuerdo con la decisión. No fue un fallo unánime", dijo Naipyidó. "Yo diría que fue injusto".

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, representa la primera vez que el tribunal dictaminó que un Estado cometió genocidio. El gobierno de Myanmar ha negado haber cometido genocidio y sostuvo que actuó contra insurgentes en su operación militar de 2017 en el estado de Rakhine, en el norte del país.

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La CIJ señaló que las pruebas mostraban que las fuerzas de Myanmar mataron a unos 10.000 rohinya en la campaña en la que se acusó a los militares de cometer violaciones y asesinatos masivos.