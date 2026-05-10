NTSB investiga evacuación tras accidente de Frontier Airlines en Denver

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) informó el domingo que se encuentra en el proceso de recopilar información sobre la evacuación de un avión de Frontier Airlines después de que golpeó y mató a una persona durante su despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver.

NTSB investiga evacuación de Frontier Airlines en Denver

El avión, que cubría la ruta al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, "informó que golpeó a un peatón durante el despegue aproximadamente a las 11:19 de la noche del viernes", informó el aeropuerto en la red social X.

Los pasajeros fueron evacuados de la aeronave en toboganes, y el equipo de emergencia los trasladó en autobús a la terminal. Un portavoz del aeropuerto indicó que 12 pasajeros sufrieron lesiones leves y cinco fueron llevados a hospitales.

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Preocupaciones por la evacuación

Algunas personas a bordo expresaron preocupación por la evacuación, entre ellas haber quedado atrapadas en el avión durante varios minutos mientras la cabina se llenaba de humo, y por permanecer en la plataforma en medio del frío una vez que salieron. Un video también mostró a algunos pasajeros bajando por el tobogán con lo que parecían ser sus bolsos de mano.

"Estamos recopilando información sobre la evacuación de emergencia para determinar si cumplió los criterios para una investigación de seguridad", declaró temprano el domingo la portavoz de la NTSB, Sarah Taylor Sulick. Añadió que la agencia podría tener más detalles en unas horas.

Frontier Airlines no respondió de momento a una solicitud de información sobre la evacuación.

Persona atropellada durante despegue en Denver: investigación en curso

Un portavoz del Departamento de Policía de Denver dijo el domingo que la investigación del incidente seguía en curso y que la identificación de la persona en la pista será confirmada y divulgada por el Servicio Médico Forense de Denver.

El director general del aeropuerto de Denver, Phil Washington, dijo que "sabe" que aún hay preguntas por responder.

"Como se trata de una investigación activa con varias agencias involucradas, va a tomar algo de tiempo, mientras seguimos confirmando qué información podemos compartir en este momento", dijo Washington en un comunicado. "Fue una tragedia horrible y prevenible que ha afectado a muchos debido a las acciones de una persona que aparentemente entró sin autorización a un aeropuerto y perdió la vida como resultado".

La persona fue atropellada por la aeronave dos minutos después de saltar la cerca y cruzar la pista. El aeropuerto ha dicho que no creen que la persona haya sido un empleado del aeropuerto.

El piloto alertó a la torre de control

"Nos estamos deteniendo en la pista", dijo el piloto a la torre de control, según el sitio ATC.com. "Acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en el motor".

El piloto señaló al controlador que tienen "231 almas" a bordo y que "un individuo estaba caminando por la pista".

El controlador de tránsito aéreo responde que "los camiones van en camino" antes de que el piloto responda que "tenemos humo en la aeronave. Vamos a evacuar en la pista".

Frontier Airlines indicó en un comunicado que el vuelo 4345 fue el involucrado en la colisión y que "se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue". No estaba claro si el humo estaba vinculado a la colisión.

La aerolínea indicó que el avión transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

"Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad", expresó la aerolínea.

Pasajeros describen una escena caótica

Pasajeros relataron que el pánico se apoderó del vuelo después de que un motor se incendió y la cabina comenzó a llenarse de humo.

"Honestamente, pensé que iba a morir", dijo el pasajero Mohamed Hassan a 9NEWS de Colorado.

"Muchas personas a mi lado estaban gritando y llorando. Yo simplemente cerré los ojos", contó. "En ese momento, en realidad no estás pensando en nada, porque estábamos a punto de despegar y escuché ese estruendo, así que no estaba seguro de qué pasó. Solo pensé que había ocurrido algo realmente malo".

El pasajero Nikil Thalanki comentó a medios locales que sintió "un jalón" cuando el avión estaba a punto de despegar, como si las ruedas hubieran dejado el suelo pero luego volvieron a bajar.

"Había fuego en el motor. Había muchas chispas. Se detuvo de inmediato", relató Thalanki. "En cuanto vimos las chispas, el humo llenó por completo la cabina. Era muy difícil respirar".

Kimberly Randle señaló que los pasajeros estaban en pánico y desesperados por bajar de la aeronave.

"En pocos minutos, por fin abrieron la puerta. La gente corría para salir del avión", dijo. "Había caos por todas partes".

Evacuaciones en el radar de la NTSB

La NTSB ha expresado durante años su preocupación por las evacuaciones, especialmente cuando los pasajeros salen con su equipaje de mano. En un informe publicado en abril sobre la evacuación a bordo de un vuelo de United Airlines en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, la NTSB describió una escena inquietante.

Los pasajeros fueron evacuados por toboganes y escaleras el año pasado desde el avión, después de que un problema en el motor durante el despegue provocó humo y fuego en el ala derecha.

A pesar de que la auxiliar de vuelo les dijo a los pasajeros que permanecieran sentados, varios comenzaron a gritar: "¡fuego en el motor, déjenme salir!". Eso desencadenó un "pánico generalizado" y llevó a muchos pasajeros a levantarse y empezar a recuperar sus pertenencias. Algunos treparon por encima de los asientos y comenzaron a obstruir el pasillo.

Tres hombres corpulentos insistieron en una evacuación, empujaron a una auxiliar de vuelo y bajaron por un tobogán antes de que se hubiera desplegado por completo, lo que hizo que se desinflara y quedara inutilizable.

"En el entrenamiento de la tripulación de cabina se enfatiza una presencia de mando firme y el control de los pasajeros durante las evacuaciones; sin embargo, este evento demuestra qué tan rápido se puede deteriorar el comportamiento de los pasajeros y afectar la dinámica de la evacuación ,incluso en ausencia de condiciones confirmadas de fuego o humo", según el informe.

El incidente en Denver ocurrió un día después de que un empleado de Delta Air Lines murió mientras trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Orlando. En un comunicado, la aerolínea informó que el empleado falleció la noche del jueves, pero no detalló el incidente ni dio a conocer su nombre.

"Estamos enfocados en brindar todo nuestro apoyo a la familia y en cuidar a nuestro equipo de Orlando durante este momento difícil", señaló la aerolínea. "Estamos trabajando con las autoridades locales mientras se pone en marcha una investigación completa para determinar qué ocurrió".