Oficiales navales libios mueren tras ataque
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Dos oficiales murieron el martes a causa de las heridas sufridas durante el ataque contra un buque de guerra ruso atracado en el este de Libia, informó el autodenominado Ejército Nacional Libio (ENL) en un comunicado difundido la noche del martes. El ENL es el grupo más poderoso de Libia, un país fracturado por años de guerra civil y caos, que mantiene estrechos vínculos con Rusia.
El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que Ucrania desplegó siete drones marítimos en la operación que alcanzó el buque ruso el domingo. Las autoridades libias dijeron que la embarcación había atracado para repostar y reabastecerse.
Hutíes atacan puertos saudíes
Los hutíes dijeron el miércoles que sus ataques contra los puertos saudíes de Yeda y Jizán fueron en respuesta a una ofensiva de Arabia Saudí en Yemen, incluido un bombardeo contra el puerto de Hodeida.
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Añadieron que, con su ataque, han establecido una ecuación de "puertos por un puerto". Afirmaron, sin aportar pruebas, que su ofensiva provocó daños en ambos lugares. Los hutíes también se atribuyeron el miércoles la autoría de ataques contra una refinería en Arabia Saudí y el distrito financiero de Riad, la capital del reino.
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