OMS confirma brote de hantavirus en crucero y pasajeros inician monitoreo

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Los últimos pasajeros de un crucero afectado por un brote de hantavirus desembarcaron el lunes y abordaron vuelos a más de 20 países para entrar en cuarentena. Una mujer francesa fue el último caso de infección que se confirmó, mientras que se sospecha que un estadounidense está infectado después de las pruebas iniciales.

Los pasajeros del barco comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el MV Hondius atracara en Islas Canarias. Personal con equipo de protección escoltó a los viajeros del barco a tierra en Tenerife, en un operativo que concluyó el lunes.

"Si se quedaban más tiempo en el barco, la situación podría haber sido difícil", comentó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dijo que los ciudadanos de los países a los que regresan los pasajeros deberían saber que "no hay nada que temer, el riesgo es bajo, esto no es otro COVID".

Tres pasajeros del crucero han muerto, y seis personas con casos confirmados o sospechosos del virus están siendo puestas en cuarentena, según la OMS. Los resultados de laboratorio del estadounidense que dio positivo no fueron concluyentes, dijo el lunes la portavoz de la OMS Sarah Tyler.

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Las autoridades sanitarias afirman que es el primer brote de hantavirus en un crucero. Si bien no hay cura ni vacuna para la enfermedad, la OMS dice que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

El capitán del barco, Jan Dobrogowski, publicó un mensaje en video el lunes en el que elogió a los pasajeros y a la tripulación por su coraje y perseverancia, y pidió respeto por su privacidad.

"No podría imaginar navegar en estas circunstancias con un mejor grupo de personas, huéspedes y tripulación por igual", dijo.

Nuevos casos en Francia y EEUU

La mujer francesa que dio positivo a hantavirus está en cuidados intensivos en condición estable en un hospital de París, informó el lunes el primer ministro francés Sebastien Lecornu. Dijo que cuatro pasajeros franceses que regresaron el domingo dieron negativo, pero permanecen aislados en el mismo hospital.

Uno de los 18 pasajeros evacuados trasladados en avión a Estados Unidos también dio positivo a hantavirus, pero no presenta síntomas, y otro tuvo síntomas leves, informaron funcionarios de salud de Estados Unidos.

Después de aterrizar a primera hora del lunes, 16 pasajeros estadounidenses fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que cuenta con una instalación de cuarentena financiada por el gobierno federal y una unidad de biocontención para tratar a personas con enfermedades altamente infecciosas. Estaban siendo evaluados para determinar si han estado en contacto cercano con alguna persona con síntomas y sus niveles de riesgo de propagación del virus.

Un estadounidense que dio positivo por hantavirus en el crucero fue llevado a la unidad de biocontención del campus de Omaha y será sometido a otra prueba. El pasajero "está bien y no tiene síntomas en este momento", dijo la doctora Angela Hewlett, directora médica de la unidad.

Los demás pasajeros trasladados a Nebraska serán monitoreados en cuarentena durante varios días. Llegaron "en buena forma, con buen ánimo", dijo el doctor Michael Wadman, director médico de la unidad de cuarentena.

Otros dos pasajeros estadounidenses —una pareja— llegaron el lunes a una instalación médica de la Universidad Emory en Atlanta. Uno de ellos tiene síntomas leves y será sometido a una prueba de hantavirus.

"El solo hecho de que alguien tenga síntomas no significa necesariamente que vaya a terminar teniendo esta enfermedad", dijo el doctor Brendan Jackson de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Algunos expertos en salud pública han acusado al gobierno de Estados Unidos de haber tardado demasiado en responder al brote de hantavirus. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., rechazó la idea de que los recortes en su agencia hayan hecho que Estados Unidos esté menos preparado.

"Tenemos esto bajo control", dijo Kennedy el lunes, "y no nos preocupa".

OMS recomienda dar un seguimiento estrecho a los pasajeros

Oceanwide Expeditions, propietaria y operadora del crucero, dijo que 25 tripulantes y dos profesionales médicos permanecían a bordo el lunes mientras el Hondius salía de Islas Canarias. Se espera que llegue a Rotterdam el domingo.

El Hondius salió el 1 de abril del puerto de Ushuaia, en el sur de Argentina, y un pasajero holandés murió a bordo el 11 de abril. No fue sino hasta principios de mayo que la OMS informó que estaba reaccionando a un presunto brote de hantavirus en el barco, que para entonces navegaba frente a la nación insular de Cabo Verde, en África occidental.

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica dijeron el lunes que la condición de un hombre británico ingresado en un hospital en Johannesburgo y que está siendo tratado por hantavirus mejoraba gradualmente. Fue evacuado del barco el 27 de abril después de enfermarse.

La OMS dijo que la pareja holandesa que presentó los dos primeros casos había viajado por Argentina, Chile y Uruguay antes de abordar el barco. Visitaron sitios donde estaba presente una especie de rata conocida por portar el virus de los Andes.

Autoridades de salud dicen que el riesgo para la población es bajo

El hantavirus suele propagarse a partir de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero el virus de los Andes, detectado en el brote del crucero, podría contagiarse entre personas en casos raros. Los síntomas —que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolor muscular— suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Tedros aconsejó que los pasajeros que regresan permanezcan en cuarentena, ya sea en sus hogares o en otras instalaciones, durante 42 días. Añadió que la OMS no puede hacer cumplir sus orientaciones, y que cada país puede manejar el monitoreo de pasajeros sin síntomas de distintas maneras.

Numerosos países han dicho que sus ciudadanos serán puestos en cuarentena u hospitalizados para observación.