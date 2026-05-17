OMS declara emergencia sanitaria por brote de ébola en Congo

ROMA, Italia, mayo 17 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El nuevo brote del virus del ébola, si bien no se considera una pandemia, ya se cobró la vida de decenas de personas en África Central y constituye una emergencia sanitaria mundial.

OMS declara emergencia sanitaria ébola Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró en respuesta a la propagación de una cepa poco común de la enfermedad para la cual actualmente no existe tratamiento ni vacuna.

Hasta la fecha, se registraron 88 muertes en la República Democrática del Congo, con 336 casos sospechosos.

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A los ocho casos confirmados por laboratorio de este domingo se sumó un informe del Instituto Congoleño de Investigación Biomédica, que identificó un caso positivo en la ciudad oriental de Goma, controlada por la milicia M23, respaldada por Ruanda.

Impacto en la comunidad y propagación del virus

La mujer, viuda de un hombre que falleció de ébola en Bunia, había viajado a Goma ya infectada tras la muerte de su esposo.

El virus en cuestión es el Bundibugyo, que provoca síntomas iniciales como fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y hemorragias. También se confirmaron dos casos en Uganda, donde un hombre de 59 años que dio positivo falleció el jueves pasado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la propagación de la enfermedad.

Por ello, la organización con sede en Ginebra declaró el segundo nivel de alerta más alto, solo superado por el de "pandemia". Sin embargo, la magnitud de la epidemia sigue siendo incierta.

"Existen importantes incertidumbres sobre el número real de personas infectadas y su distribución geográfica", dijo Ghebreyesus.

El riesgo para la población local es alto: solo existe una vacuna para la cepa Zaire (identificada en 1976), que tiene una tasa de mortalidad muy alta (entre el 60 y el 90%), superior a la de Bundibugyo (50%), descubierta en 2007.

Sin embargo, no hay vacuna ni tratamiento para esta última. Por este motivo, Médicos Sin Fronteras también se está preparando para una respuesta a gran escala, ya que la propagación es extremadamente preocupante.

"Hemos visto morir a gente en las últimas dos semanas", declaró Isaac Nyakulinda, representante de la sociedad civil local, a la prensa internacional.

"No hay dónde aislar a los enfermos. Mueren en sus casas y sus cuerpos son manipulados por sus familiares", agregó.

El virus se está propagando rápidamente, lo que supone un grave problema en un país como la República Democrática del Congo, donde el transporte de suministros médicos a través de una infraestructura deficiente es extremadamente difícil.

El propio "mapa" de esta nueva epidemia de ébola -la decimoséptima que azota al país africano- es un factor que la hace traicionera: según las autoridades sanitarias, los casos se concentran en zonas aisladas, lo que tampoco facilita la investigación científica, ya que se analizaron pocas muestras en laboratorios.

Las cifras podrían ser incluso mayores, pues la OMS declaró que la alta tasa de positividad de las muestras iniciales, la confirmación de casos en dos países y el creciente número de informes de casos sospechosos "apuntan a una epidemia potencialmente mucho mayor que la detectada y notificada hasta el momento, con un riesgo significativo de propagación local y regional".

El virus se transmite de persona a persona a través de fluidos corporales o por contacto con la sangre de una persona infectada, que se vuelve contagiosa solo después de presentar síntomas. El período de incubación puede durar hasta 21 días.

El anterior brote de ébola en la región se produjo en agosto del año pasado, con al menos 34 fallecidos antes de ser declarado erradicado en diciembre.

En la epidemia más mortífera del Congo -la que tuvo lugar entre 2018 y 2020- murieron cerca de 2 mil 300 personas.

En los últimos 50 años, la enfermedad ha causado la muerte de aproximadamente 15 mil personas en África.