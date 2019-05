Ordenan a Johnson & Johnson pagar 325 millones de dólares a mujer que desarrolló cáncer

La empresa confirmó a Efe la orden del jurado, la última novedad en un caso que se dirime en la Corte Suprema de Nueva York, pero declaró en un comunicado que el juicio "ha sufrido significativos errores legales y de evidencias", por lo que planea apelar, y negó que los polvos contengan asbesto o causen cáncer.



Levy Konigsberg, un bufete que representa a la denunciante, Donna Olson, y a su marido Robert, anunció este jueves el veredicto contra Johnson & Johnson: 20 millones por el sufrimiento "pasado y futuro" de la mujer, 5 millones por el cierre de un consorcio de su marido, debido a la enfermedad, y 300 millones como castigo por daños.



El bufete indicó en una nota que durante los cuatro meses de juicio, el jurado vio documentos internos según los cuales la firma "sabía que había asbesto en el talco utilizado para fabricar el Johnson's Baby Powder y los productos J&J's Shower to Shower tan pronto como en los años 60 y 70".



"En lugar de advertir a los consumidores o reemplazar el talco con un ingrediente alternativo, como almidón de maíz, J&J adoptó métodos de prueba que no eran capaces de detectar el asbesto", dicen los abogados, que alegan que esos resultados se utilizaron para comunicar al público y las autoridades la ausencia del mineral.



Se trata de una importante suma de dinero, una de las más altas alcanzadas en casos de este tipo contra la multinacional, que a finales de 2018 estaba inmersa en unos 13 mil casos en EE.UU., en general por su supuesta responsabilidad en el desarrollo de cáncer, según su informe anual entregado a la Comisión de Valores (SEC).



La firma remitió a "cincuenta años de evaluaciones científicas independientes hechas por cuerpos del Gobierno" de EE.UU. y por instituciones académicas, como Princeton o el MIT, y aseguró que todas concluyen que los polvos de talco son seguros.



Johnson & Johnson indicó que de los veredictos en su contra que ha sometido a un proceso de apelación "todos y cada uno han sido revocados" y que ha habido "varios casos" en los que los jurados han concluido que sus productos "no eran responsable del cáncer de los demandantes", mientras que otros han sido desestimados.



La firma dijo que hace una semana obtuvo su quinto veredicto favorable de un jurado, que concluyó de forma unánime que los polvos de talco "no contenían asbesto ni eran la causa de la enfermedad", mientras que el bufete apunta a dos veredictos recientes, en Nueva Jersey y California, que le ordenaron multas por causar mesotelioma.



A raíz de la noticia, que se divulgó este viernes por la tarde, las acciones de la firma perdían un 0,96 % de su valor en la Bolsa de Nueva York, que hoy atraviesa una jornada negativa. En el último año, se ha revalorizado un 7.90 %.