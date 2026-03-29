Pakistán anuncia conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad

ISLAMABAD (AP) — Pakistán anunció el domingo que pronto será anfitrión de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque ninguna de las dos partes confirmó de inmediato, y se desconoce si el diálogo para poner fin a un mes de combates sería directo o indirecto.

"Pakistán está muy complacido de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en que Pakistán facilite las conversaciones. Pakistán se sentirá honrado de ser anfitrión y facilitar conversaciones significativas entre las dos partes en los próximos días", declaró el ministro paquistaní de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, después de que altos diplomáticos de Turquía, Egipto y Arabia Saudí se reunieron en Islamabad.

Islamabad indicó posteriormente que los diplomáticos habían partido hacia sus países de origen. Originalmente se había programado que las conversaciones continuaran el lunes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán no respondió a preguntas, y la misión de Irán ante Naciones Unidas se negó a comentar.

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Islamabad ha surgido como mediador gracias a que mantiene relaciones relativamente buenas tanto con Washington como con Teherán, después de lo que según funcionarios paquistaníes han sido semanas de diplomacia silenciosa.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, desestimó previamente las conversaciones en Pakistán por considerarlas una tapadera, luego de que unos 2.500 marines estadounidenses entrenados en desembarco anfibio llegaron a Oriente Medio. Añadió que las fuerzas iraníes estaban "esperando la llegada de soldados estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre", según medios estatales.

Irán también amenazó con atacar las viviendas de "comandantes y funcionarios políticos" estadounidenses e israelíes en la región. Un portavoz del comando conjunto de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, mencionó los "ataques contra residencias de ciudadanos iraníes en varias ciudades" y otras "acciones maliciosas", según informaron medios estatales.

"No sabemos en qué momento podrían atacar nuestras casas", indicó Razzak Saghir al-Mousawi, de 71 años, al describir los incesantes ataques aéreos mientras iraníes que cruzaban hacia Irak instaban a Estados Unidos a poner fin a la guerra. "Definitivamente tengo miedo".

Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que las fuerzas armadas ampliarán su invasión de Líbano, expandiendo la "franja de seguridad existente" en el sur de ese país mientras atacan al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. No se dieron a conocer más detalles.

Más de un millón de libaneses han sido desplazados durante la guerra. Uno de ellos, Mohammad Doghman, calificó a Israel de "Estado expansionista".

Civiles iraníes instan a EE.UU. a poner fin a la guerra

La guerra ha puesto en riesgo los suministros mundiales de petróleo, gas natural y fertilizantes, y ha afectado los viajes aéreos. El control de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios. La entrada en la guerra de los insurgentes hutíes —respaldados por Teherán— podría representar una amenaza para el transporte marítimo en otra importante vía fluvial, el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta al mar Rojo.

Israel informó que su fuerza aérea interceptó la madrugada del lunes dos drones lanzados desde Yemen.

Las fuerzas armadas israelíes indicaron la noche del domingo que en las últimas 24 horas sus aviones de combate habían lanzado más de 120 municiones contra instalaciones de investigación, desarrollo y producción de armas en la capital iraní. Casi al mismo tiempo, la televisora estatal de Irán informó que se había restablecido la electricidad en zonas de Teherán que habían sufrido apagones luego de ataques contra instalaciones eléctricas.

Los hutíes anunciaron su ingreso en la guerra actual y se atribuyeron el lanzamiento de un misil contra Israel el sábado, el cual también fue interceptado.

Más de 3.000 personas han muerto durante la guerra, la cual comenzó con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ante lo cual Teherán respondió con ataques contra Israel y activos militares de Estados Unidos y otros sitios en los Estados árabes del golfo Pérsico que le son vecinos. El conflicto también continúa en el frente digital.

Egipto dice que en las reuniones se pretende un "diálogo directo"

El canciller egipcio Badr Abdelatty sostuvo que en las reuniones en Pakistán se pretende abrir un "diálogo directo" entre Estados Unidos e Irán, que durante la guerra se han comunicado en gran medida a través de mediadores. El conflicto comenzó con ataques por parte de Washington e Israel durante conversaciones indirectas. Pakistán informó que en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores el domingo no participaron la Casa Blanca ni el gobierno israelí.

Funcionarios iraníes han rechazado una "lista de acciones" de 15 puntos planteada por Estados Unidos como marco para un posible acuerdo de paz, y descartaron públicamente la idea de negociar bajo presión. Pero la televisora estatal de Irán ha informado que Teherán redactó su propia propuesta de cinco puntos que, según se informó, pedía detener los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el "ejercicio de soberanía sobre el estrecho de Ormuz".

El gobierno iraní ha flexibilizado algunas restricciones a los buques comerciales que pasan por el estrecho, y acordó la noche del sábado permitir que otros 20 buques con bandera paquistaní naveguen por la vía. "Es una señal clara de que Irán sigue abierto a hacer negocios con el mundo, siempre y cuando Estados Unidos abandone la coerción", señaló Asif Durrani, exembajador de Pakistán en Irán.

Un asesor de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, pidió que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra incluya "garantías claras" de que los ataques iraníes contra los vecinos no se repetirán. Dijo que el gobierno de Irán se ha convertido en "la principal amenaza" para la seguridad del golfo Pérsico, y pidió una compensación económica por los ataques a infraestructura civil.

Irán amenazó con atacar universidades de Israel y de EE.UU.

Irán advirtió de una intensificación adicional después de que ataques aéreos israelíes alcanzaron varias universidades, incluidas algunas que Israel dijo se utilizaban para investigación y desarrollo nuclear. Las preocupaciones sobre el programa nuclear de Teherán están en el centro de las tensiones.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar, advirtió que Irán consideraría "blancos legítimos" a las universidades israelíes y a las sucursales de universidades estadounidenses en la región si no se dan garantías de seguridad para las universidades iraníes, informaron medios estatales.

"Si el gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región sean eximidas, debería condenar el bombardeo" de universidades iraníes antes de las 12 del mediodía del lunes, aseguró la Guardia.

Algunas universidades estadounidenses tienen campus en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, incluidas la de Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern. La Universidad Americana de Beirut y la Universidad Libanesa Americana, también en Beirut, implementaron clases en línea como medida preventiva.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha dicho que decenas de universidades y centros de investigación han sido alcanzados, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

Ambas partes en la guerra han amenazado con atacar instalaciones civiles, lo que según críticos podría ser un crimen de guerra.

Aumenta el número de muertos

En Líbano, funcionarios indicaron que más de 1.200 personas han muerto. Había temores de más decesos después de que, en una visita al norte de Israel, Netanyahu anunció una ampliación de la invasión. Hezbollah "todavía tiene capacidad residual para dispararnos cohetes", apuntó.

Las autoridades iraníes dicen que más de 1.900 personas han muerto en la República Islámica, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Irak, donde grupos armados respaldados por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los Estados del Pérsico han muerto 20 personas. En la Cisjordania ocupada se han registrado cuatro fallecimientos.

Trece militares estadounidenses han perdido la vida en la guerra.