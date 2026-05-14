Papa León XIV califica de error llamar defensa al rearme

ROMA, Italia, mayo 14 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El

afirmó que es un error llamar "defensa" al rearme que empobrece a las sociedades y aumenta las tensiones internacionales.

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"En el último año, el crecimiento del gasto militar en el mundo, y en particular en, fue enorme: no debe llamarse 'defensa' a un rearme que incrementa la inseguridad, reduce las inversiones en educación y salud, debilita la confianza en la diplomacia y enriquece a élites a las que nada les importa el bien común", denunció el pontífice durante un discurso en Universidad La Sapienza, en Roma.El Papa también advirtió sobre los riesgos vinculados al desarrollo y uso de latanto en el ámbito militar como civil, y reclamó controles para evitar que las decisiones humanas queden desresponsabilizadas.Durante su intervención, el pontífice se preguntó además "qué mundo estamos dejando", y lamentó que lashereden "un mundo deformado por las guerras y por el".