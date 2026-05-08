Papa León XIV cumple un año de pontificado con estilo propio

CIUDAD DEL VATICANO, mayo 8 (ANSA/EL UNIVERSAL).-- Hace un año, el

elegía, por primera vez en la historia, a un

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para comandar laEl, el, fue elegido para suceder al carismático y reformista papa Francisco y liderar a más de mil millones de fieles en medio de un escenario de divisiones en el clero y conflictos extendidos en el mundo.Con una diferencia derespecto a su antecesor, el pontífice estadounidense, más discreto y contenido, dio continuidad a las políticas pastorales y teológicas de Jorge Bergoglio y, poco a poco, ha comenzado a imprimir su propia marca en el pontificado, especialmente tras el enfrentamiento con el presidente de EU,por la guerra en Irán.Para, profesor de teología en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP),fue elegido para dar "eclesial" iniciada por Francisco, a pesar de susPara Altemeyer, si Bergoglio era expansivo, de habla fluida, un hombre de improvisación y cercano, poco apegado a símbolos y protocolos, Prevost es introspectivo, cultivador de la intimidad, un obispo que, siguiendo los pasos de, cree que Dios está en lo más profundo del alma humana. Al mismo tiempo, demuestra saber convivir con la maquinaria burocrática de la Iglesia."El Papa cree que el mundo vive hoy más que una crisis militar; vive unay del alma. Entonces él, como agustino, llega en buen momento para traer, ponerse del lado de los pobres, romper con la industria de las armas. Pero él no es Francisco, es más delicado, más interior", dice el teólogo.El Papa "tiene que jugar un nuevo juego porque la ultraderecha -estadounidense, italiana, española- es feroz, y él no quiere que el tejido se rompa aún más. Pero lo intenta. Usa la muceta y la cruz antigua [símbolos que no solía usar Francisco], no tiene problema con la tradición, pero no va a hablar el lenguaje del conservadurismo. Vino a dar, pero a su manera", agrega Altemeyer., profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y especialista en el Vaticano, señala que, en términos de contenido, no hay cambios entre Bergoglio y Prevost, incluso endentro de la Iglesia como el trato a minorías sexuales y personas divorciadas.Ambos defienden unay acogedora, pero, a sus 70 años, tiene por delante la perspectiva de uny no necesita apresurarse."A diferencia de Francisco, que decía que su pontificado sería breve, León está involucrando a los cardenales para decir: 'Voy a definir junto con ustedes cuál será mi programa'", afirma Domingues.Según él, el Papa actual tienerespecto a Francisco, pero con una "continuidad de visión pastoral"."Lo más importante es el contenido, ver si hay una ruptura en la dirección, y en este momento no la hay. Francisco fue elegido para iniciar una reforma que sabía que no iba a concluir, y vimos la decisión (del cónclave) de continuar en lugar de retroceder", destaca el vaticanista.Las principales medidas delde pontificado de Prevost incluyen la", iniciada por Bergoglio, y la promesa de una nueva encíclica sobre inteligencia artificial.también ha sido "", según Altemeyer, no solo con musulmanes, luteranos o judíos como sus predecesores, sino también con ortodoxos y anglicanos, renovando el deseo deentre los cristianos, como quedó claro en su, primer destino internacional de su pontificado.El Papa también ha mantenido el fuerteque marcó el pontificado de Francisco, con reiterados llamados en defensa de los marginados y críticas a un sistema económico depredador que prioriza el lucro por encima de la vida humana.El gran punto de inflexión, sin embargo, fue la. En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán,utilizó su primera Pascua como pontífice para endurecer su discurso contra las guerras, pidiendo a los poderosos que dejen las armas y busquen la paz mediante el diálogo.no tardó en responder y calificó al Papa de "débil", en unaentre la Casa Blanca y la Santa Sede. Sin embargo, Prevost mantuvo su postura, aunque dijo no estar interesado en debatir con el mandatario republicano."Antes del cónclave se decía que el Papa nunca sería estadounidense, justamente por la implicación de Estados Unidos en cuestiones políticas y económicas. Pero lo que vemos es que el hecho de que sea estadounidense está marcando una diferencia, porque Estados Unidos es el mayor riesgo desde el punto de vista de la", observa Domingues."Tener uncon una fuertees algo totalmente nuevo. Ningún otro líder global puede hablar en el mismo tono, y el Papa no tiene nada que perder", añade.El, con visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, realizado tras el enfrentamiento con Trump, mostró a un pontífice hábil y articulado para acercarse a comunidades locales, con discursos contundentes contra la desigualdad social y la degradación del. Antes de eso, en el rico, ya había condenado el "abismo" entre ricos y pobres y vinculado las guerras con la "".Para Domingues, eldeen la sede de Pedro ha sido de. "Está", afirma el vaticanista, mientras que Altemeyer considera a Prevost como "el hombre para el momento adecuado, con la".