Pasajeros del MV Hondius aislados tras brote de hantavirus en crucero

Imágenes obtenidas por The Associated Press de un crucero en el centro de un inusual brote viral muestran áreas desiertas, equipos médicos con trajes herméticos y un paisaje inmóvil alrededor mientras la embarcación y sus casi 150 pasajeros y tripulantes esperaban otro día para recibir instrucciones y ayuda frente a la costa de África occidental.

Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que autoridades de salud describen como un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados. La Organización Mundial de la Salud informó que los pasajeros se están aislando en sus camarotes.

La compañía que opera la embarcación, actualmente anclada en el Atlántico frente a Cabo Verde, indicó que planea trasladarse a las Islas Canarias de España una vez que tres personas hayan sido evacuadas médicamente y enviadas hacia Holanda en aviones especialmente equipados. Antes, también el martes, funcionarios españoles declararon que aún vigilan la situación y no han tomado una decisión.

El MV Hondius, un barco holandés que realizaba un crucero polar de varias semanas, zarpó el 1 de abril desde Argentina hacia la Antártida y varias islas aisladas del Atlántico Sur.

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"Nuestros días han sido casi normales, solo esperando que las autoridades encuentren una solución", relató por WhatsApp el pasajero Qasem Elhato, de 31 años y quien envió a AP las imágenes de video. "Pero la moral en el barco es alta y nos mantenemos ocupados leyendo, viendo películas, tomando bebidas calientes y ese tipo de cosas".

Helene Goessaert, otra pasajera, dijo a la emisora belga VRT que todos a bordo están "en el mismo barco, literalmente".

"No te embarcas en un viaje con la idea de que uno de tus compañeros pasajeros no saldrá vivo", indicó.

"Recibimos información a intervalos regulares. Es precisa. Por lo demás, es un juego de espera", añadió. "Hoy recibimos fruta y verduras frescas. Eso fue muy importante para nosotros".

Falta definir planes de evacuación

Las autoridades de Cabo Verde han dicho que enviaron equipos de médicos, cirujanos, enfermeras y especialistas de laboratorio al Hondius. Fueron vistos en los videos de Elhato —con monos blancos, botas y mascarillas— desembarcando hacia una embarcación más pequeña.

Autoridades en Praia, la capital de Cabo Verde, una ciudad de menos de 200.000 habitantes, señalaron que han reforzado los protocolos de seguridad, en particular cerca del puerto, como medida de precaución ante la enfermedad transmitida por roedores, que por lo general no se transmite de persona a persona, aunque las autoridades sanitarias dicen que eso es posible.

Elhato señaló que los pasajeros usaban mascarillas y mantenían distancia social, prácticas comunes durante la pandemia de COVID-19. Oceanwide Expeditions, el operador del barco con sede en Holanda, manifestó que había implementado su plan de respuesta en el nivel más alto, con medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica.

La empresa dijo el martes por la noche que dos aeronaves especializadas volaban hacia Cabo Verde para evacuar a dos personas que necesitan atención médica urgente y a una persona que viajaba con una mujer alemana que murió a bordo el sábado. Serían trasladadas a Holanda, aunque hasta el momento, no se sabe exactamente cuándo ocurriría.

Una vez que ocurra la evacuación médica, el barco planea navegar hacia las Islas Canarias, ya sea Gran Canaria o Tenerife, un viaje de unos tres días, dijo la compañía en su comunicado, añadiendo que "las conversaciones continúan con las autoridades pertinentes".

Autoridades sanitarias españolas habían dicho en un comunicado anterior que estaban realizando un estrecho seguimiento y que "se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud".

La OMS reporta siete casos en total en su actualización más reciente

La OMS informó el martes que está analizando siete casos en total: tres personas que han muerto, un pasajero en estado crítico que previamente fue bajado del barco, y tres a bordo que reportaron síntomas leves.

Dos de los casos —una mujer que murió y el hombre evacuado— dieron positivo a hantavirus.

Un hombre holandés fue la primera víctima mortal, el 11 de abril. Su cuerpo fue retirado de la embarcación casi dos semanas después en el territorio británico de Santa Elena, a unos 1.900 kilómetros (1.200 millas) de la costa africana, según el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Su esposa viajó en avión desde Santa Elena a Sudáfrica; se desplomó en un aeropuerto de Johannesburgo y murió en un hospital el 26 de abril, según la OMS y el Departamento de Salud de Sudáfrica.

El barco navegó hasta la isla Ascensión, un aislado puesto de avanzada en el Atlántico a unos 1.300 kilómetros (800 millas) al norte, donde un hombre británico enfermo fue bajado del barco y evacuado, primero a la isla y luego a Sudáfrica en avión. Está en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, según la OMS.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, dijo que la organización ya investiga una posible transmisión de persona a persona en el barco, y que las autoridades sospechan que la primera persona infectada probablemente contrajo el virus antes de embarcar. señaló que se les ha informado a las autoridades que no hay ratas a bordo.

Autoridades de Argentina —donde el hantavirus provocó 28 muertes en todo el país el año pasado, según el ministerio de salud—confirmaron que ningún pasajero tenía síntomas cuando el Hondius zarpó, según informaron. Los síntomas pueden aparecer hasta ocho semanas después de la exposición, señalaron autoridades.

En Sudáfrica, las autoridades apuntaron que han iniciado el rastreo de contactos, otra práctica utilizada ampliamente en la pandemia de coronavirus. Pero los funcionarios han subrayado que la probabilidad de una gran amenaza para la salud pública es baja.