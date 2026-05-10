Pasajeros evacuados del crucero con hantavirus inician retorno desde Tenerife

TENERIFE, España (AP) — Los pasajeros evacuados del crucero afectado por un brote de hantavirus comenzaron a volar el domingo de regreso a sus respectivos países a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el buque atracó en las Islas Canarias, donde fueron escoltados a tierra por personal con trajes herméticos y mascarillas respiratorias.

Evacuación y protocolos sanitarios en Tenerife

Los ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius a su llegada a Tenerife, la mayor de las islas del archipiélago español frente a la costa de África occidental. Posteriormente fueron trasladados vía aérea a Madrid y llevados a un hospital militar. Horas después, un avión que evacuó a pasajeros franceses aterrizó en París, donde fue recibido por vehículos de emergencia.

Las aeronaves que llegaban a Tenerife iban para evacuar a pasajeros de más de 20 países, en un esfuerzo se tiene previsto que se extienda hasta el lunes.

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Uno de los cinco pasajeros franceses presentó síntomas durante el vuelo, informó el primer ministro francés Sebastien Lecornu en un comunicado, y todos fueron colocados en estricto aislamiento, y se tiene previsto que se les practiquen análisis.

El Ministerio de Salud de España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions habían dicho previamente que ninguna de las más de 140 personas que permanecían en el Hondius había mostrado síntomas del virus.

Tres personas han muerto desde el inicio del brote, y cinco pasajeros que habían desembarcado previamente están infectados con hantavirus.

Declaraciones y recomendaciones de la OMS

Bajo riesgo para la población

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que la población en general no debería preocuparse por el brote.

"Hemos estado repitiendo la misma respuesta muchas veces", indicó. "Esto no es otro COVID. Y el riesgo para la población es bajo. Así que no deberían tener miedo y no deberían entrar en pánico".

Aun así, las personas que desembarcaban y el personal que trabajaba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, llevaban equipo de protección durante el proceso de evacuación, incluidos trajes para materiales peligrosos, mascarillas y respiradores. Un video obtenido por The Associated Press mostraba a pasajeros en la pista poniéndose trajes similares y siendo rociados con desinfectante.

Los pasajeros expresaron su alivio de iniciar el camino de regreso a sus países de origen, señaló otra funcionaria de la OMS.

"Ha sido estupendo ver todos estos autobuses y a la gente realmente feliz de estar de nuevo en tierra para ser repatriada", sostuvo Diana Rojas Alvarez, la responsable de Operaciones de Salud de la OMS.

Las autoridades han señalado que los pasajeros y tripulantes que desembarquen pasarán por una revisión en busca de síntomas y tendrán prohibido cualquier contacto con la población local. Sólo podrán salir del barco una vez que los vuelos de evacuación estén listos. Tedros y los ministros de Sanidad y del Interior de España supervisan la operación en Tenerife.

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excremento de roedores y la enfermedad no se transmite fácilmente entre personas. Pero la variante del virus de los Andes a la que se atribuye el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Los pasajeros y miembros de la tripulación que desembarquen dejaron atrás su equipaje y sólo se les permitió llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales, un celular, un cargador y documentos.

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de una pasajera que murió a bordo, permanecerán en el barco, el cual partirá hacia Rotterdam, Holanda, donde será desinfectado, informaron las autoridades españolas.

El tiempo de navegación previsto hasta Rotterdam es de alrededor de cinco días, apuntó la compañía de cruceros.

Los pasajeros serán monitoreados

La OMS recomienda que los países de origen de los pasajeros "tengan monitoreo activo y seguimiento, lo que significa controles de salud diarios, ya sea en casa o en una instalación especializada", manifestó Maria van Kerkhove, la principal epidemióloga de la organización.

"Estamos dejando esto en manos de los propios países para que cada uno desarrolle sus propias políticas", añadió. "Pero nuestras recomendaciones son muy claras".

Varios países han dicho que sus ciudadanos serán colocados en cuarentena o incluso hospitalizados para su observación.

En Reino Unido, por ejemplo, las autoridades han dicho que los pasajeros serán hospitalizados por 72 horas de cuarentena, seguidas de seis semanas de autoaislamiento.

Los franceses tenían planeado un protocolo similar, pero después del vuelo del domingo, el primer ministro dijo que los cinco pasajeros permanecerán en el hospital "hasta nueva orden".

Un vuelo de evacuación holandés aterrizó el domingo en la ciudad de Eindhoven. Los pasajeros desembarcaron portando mascarillas y con sus pertenencias en bolsas de plástico blancas. Entre las 26 personas a bordo había ocho ciudadanos holandeses, así como ciudadanos de India, Alemania, Argentina, Bélgica, Grecia, Portugal, Ucrania, Guatemala, Filipinas y Montenegro, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.

Los ciudadanos holandeses eran llevados a casa en transporte médico y harán cuarentena durante seis semanas. Los servicios de salud locales organizan lugares de cuarentena para los demás.

El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés), el doctor Jay Bhattacharya, dijo que los estadounidenses serán trasladados vía aérea hacia la Universidad de Nebraska —que cuenta con una instalación de cuarentena financiada por el gobierno federal— para evaluar si han estado en contacto cercano con alguna persona con síntomas y sus niveles de riesgo de propagación del virus.

Posteriormente, se les dará la opción de permanecer en Nebraska o regresar a casa, donde su estado de salud será monitoreado por agencias locales y estatales de salud, indicó Bhattacharya al programa "State of the Union" de CNN.

Señaló que siete estadounidenses que abandonaron el crucero ya llevan unas dos semanas en el país.

Un vuelo procedente de Australia tiene previsto llegar el lunes para evacuar a sus ciudadanos y a personas de países cercanos, como Nueva Zelanda, y algunas naciones de Asia, indicó la ministra española de Sanidad, Mónica García. Añadió que el vuelo de evacuación será el último en salir de Tenerife.

Noruega ha enviado un avión ambulancia a la isla con personal capacitado para el transporte de pacientes con infecciones de alto riesgo, aseveró su Dirección de Protección Civil a la emisora pública NRK.

Médicos británicos se lanzan en paracaídas a un territorio remoto

Por otra parte, médicos del Ejército británico se lanzaron en paracaídas sobre el remoto territorio de Tristán de Acuña, en el Atlántico sur, donde uno de los 221 residentes presenta un cuadro sospechoso de hantavirus.

El paciente era pasajero del MV Hondius y desembarcó el mes pasado.

El Ministerio británico de Defensa señala que un equipo de seis paracaidistas y dos médicos saltó el sábado desde un avión de transporte de la Real Fuerza Aérea, que también dejó caer oxígeno y equipo médico.

Tristan da Cunha es el territorio británico más remoto, a unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de la isla habitada más cercana, Santa Elena. El grupo de islas volcánicas no tiene pista de aterrizaje y por lo general sólo es accesible en barco en un viaje de seis días desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Por su parte, una mujer española en la provincia de Alicante que se creía que estaba infectada dio negativo en la prueba de hantavirus, afirmaron el sábado las autoridades sanitarias españolas.

La mujer era pasajera en el mismo vuelo en el que viajaba la mujer holandesa que murió en Johannesburgo después de viajar en el crucero.