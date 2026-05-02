Pentágono confirma reducción de tropas estadounidenses en Alemania

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos retirará a unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos 6 a 12 meses, informó el Pentágono el viernes, cumpliendo la amenaza del presidente Donald Trump en medio de fricciones con el mandatario alemán por la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Acciones de la autoridad

Esta semana, Trump amenazó con retirar a parte de los efectivos del territorio del aliado perteneciente a la OTAN después de que el canciller Friedrich Merz afirmó que el liderazgo iraní estaba "humillando" a Estados Unidos y criticó la falta de estrategia de Washington en la guerra.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló en un comunicado que la "decisión (de retirar a los soldados) sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento (de Defensa) en Europa, y se hace en reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno".

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Washington tiene varias instalaciones militares importantes en Alemania, entre ellas las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde recibieron atención soldados lesionados en las guerras en Afganistán e Irak. Además, hay misiles nucleares estadounidenses emplazados en territorio germano.

La cantidad de soldados que saldrán de Alemania equivaldría al 14% de los 36.000 militares estadounidenses destacados allí.

Reacciones y contexto internacional

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó de "previsible" que Estados Unidos retire soldados de Europa y de Alemania, al tiempo que trató de subrayar el beneficio mutuo de la presencia militar estadounidense en el continente.

"La presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, es de nuestro interés y del interés de Estados Unidos", dijo Pistorius a la agencia de noticias alemana dpa, añadiendo que los aliados europeos debían ajustar sus estrategias de defensa, algo que se estaba haciendo.

"Los europeos debemos asumir más responsabilidad en lo relativo a nuestra seguridad", apuntó destacando los recientes esfuerzos de Berlín por reforzar sus fuerzas armadas, acelerar las adquisiciones y desarrollar infraestructura.

La noticia del retiro de soldados provocó un rápido rechazo por parte de los demócratas en el Congreso, así como de un centro de investigación en Washington de línea dura. Dijeron que la medida beneficiará al presidente ruso Vladímir Putin y debilitará los intereses de seguridad de Estados Unidos.

El retiro "deja entrever que los compromisos estadounidenses con nuestros aliados dependen del estado de ánimo del presidente", expresó el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado.

"El presidente debería cesar de inmediato esta acción imprudente antes de que cause consecuencias irreversibles para nuestras alianzas y la seguridad nacional a largo plazo", añadió.

Bradley Bowman, académico de la Foundation for Defense of Democracies —un centro de investigación especializado en seguridad nacional y política exterior—, dijo que la presencia del ejército de Estados Unidos en Alemania y en otros lugares de Europa "no sólo fortalece la disuasión contra una agresión adicional del Kremlin, sino que también facilita la proyección del poder militar estadounidense hacia el Mediterráneo, Oriente Medio y África".

Trump ignoró el viernes las preguntas de los reporteros sobre el retiro de los efectivos mientras abordaba el Air Force One en Ocala, Florida, luego de acudir a un mitin para promover su agenda económica.

El presidente hizo una amenaza similar en su primer mandato, al afirmar que retiraría a unos 9.500 de los aproximadamente 34.500 soldados de Estados Unidos que entonces estaban emplazados en Alemania, pero no inició el proceso. El mandatario demócrata Joe Biden canceló formalmente el retiro planeado poco después de asumir el cargo en 2021.

Trump ha reflexionado durante años acerca de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania, y ha arremetido contra la OTAN por su negativa a ayudar a Washington en la guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques del gobierno estadounidense y el israelí contra Irán.

El mandatario escribió el miércoles en redes sociales que Estados Unidos estaba sopesando posibles reducciones de efectivos en Alemania, y que pronto se tomaría una "determinación". El jueves todavía estaba pensando en Merz, al publicar que el gobernante alemán debería "dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania" y a "arreglar su país roto" que a preocuparse por Irán.

Los aliados estadounidenses en la OTAN se han preparado para un retiro de soldados de Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo. Washington ha advertido que Europa tendría que ocuparse de su propia seguridad, incluida la de Ucrania, en el futuro.

Según las operaciones, los ejercicios y las rotaciones de soldados, por lo general hay entre 80.000 y 100.000 efectivos estadounidenses emplazados en Europa. Los aliados de la OTAN han previsto desde hace más de un año que las fuerzas estadounidenses desplegadas después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 sean las primeras en irse.

Ed Arnold, experto en seguridad europea del Royal United Services Institute —un centro de investigación sobre defensa y seguridad—, en Londres, dijo que a Europa le preocupan más otras cuestiones, tales como un redespliegue de sistemas de misiles Patriot y municiones de Estados Unidos desde Alemania hacia Oriente Medio.

En octubre, Washington confirmó que reduciría su presencia de efectivos en las fronteras de la OTAN con Ucrania. La medida de recortar entre 1.500 y 3.000 soldados se tomó con poca antelación e inquietó a Rumania, que también pertenece a la OTAN y en cuyo territorio la alianza militar opera una base aérea.