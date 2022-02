Perro que acompaña a clientes en bar argentino se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Los perros son considerados como uno de los animales de compañía más leales. Aunque cada vez son más las personas que promueven el buen trato y la adopción para que tengan un hogar y una familia que los procure, no en todos los casos ocurre y muchos de ellos continúan en situación de abandono en las calles. Tal es el caso de Corchito cuya historia se hizo viral en redes sociales debido a que se ha convertido en la compañía favorita de los clientes de un bar en Argentina.

Corchito es un perro de raza aparentemente mestiza, pero con una gran sensibilidad y carisma. Tiene alrededor de 8 años y desde hace tiempo es un animal de compañía en el Bar Dickens, ubicado en Chivilcoy, Argentina.

De acuerdo con los dueños del lugar, este animal llegó con ellos debido a que su hogar original se encontraba a unas cuadras de donde está el bar. Desafortunadamente su familia se mudó de casa y lo dejaron abandonado a su suerte deambulando en las calles. Posteriormente, una vecina lo adoptó y vivió con ella y otros perros que le pertenecían a la señora, pero Corchito nunca logró adaptarse al ambiente, ni pudo convivir adecuadamente con sus compañeros caninos, por lo que regresó a las calles.

Al final Corchito cambió su destino y fue adoptado por el bar Dickens, un lugar donde acuden los clientes a comer, beber una copa o tomar un café.

Los comensales comentaron a medios locales que al principio el perro se encontraba a las afueras del local y los dueños lo alimentaban. Poco a poco se fue haciendo conocido en el sitio y se acercaba a los visitantes que se encontraban solos o a las familias para hacerles compañía.

Hoy la presencia de Corchito se ha convertido en el sello distintivo del bar, incluso los clientes ya no solo acuden para consumir algo en el lugar sino para disfrutar de la compañía del perro, quien, con su carisma y bondad, le hace pasar un buen rato a cualquiera que se acerca, aunque, según se dice, prefiere a los que están solos.

Tanto ha sido su éxito que el bar ya tiene una escultura de Corchito en su frente, junto a otra del escritor Charles Dickens. Además en sus redes sociales no dudan en compartir imágenes del can.

Corchito no es el único perro en el lugar que hace compañía, también tiene a sus amigos Puccini de 17 años y Manuel de 4 años. Ellos también se encontraban en la misma situación de calle y poco a poco fueron formando parte del bar.

Al principio se esperaba que los tres perritos fueran adoptados por alguno de los clientes que pasaba por el bar, pero lo que sucedió es que a los comensales les gustó la idea de ir y disfrutar de la compañía de estas mascotas por lo que al final el bar se volvió pet friendly y ahora los dueños trabajan para crear conciencia sobre el abandono de mascotas, pues la historia de Corcho y sus amigos son un claro ejemplo de que hay personas que no se hacen responsables en su totalidad de animales como ellos y en cualquier oportunidad los abandonan.

Gracias a Corchito los dueños del bar también colaboran con la ONG Chivilcotas, que está encargada de buscar hogar a muchos perros que se encuentran en situación de abandono. La ONG y el bar Dickens realizan ferias y rifas para solventar los gastos de los peludos y son Corchito, Manuel y Puccini los que más atraen a la gente para que se sumen a la causa.

Sin duda la historia de Corchito es el reflejo de muchos lomitos que se encuentran en situación de calle o albergues y buscan tener la oportunidad de pertenecer a una familia, para continuar dando amor y lealtad incondicional a quienes sean capaces de corresponderles y hacerse responsable completamente de ellos.