Perú recibe a León XIV

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Lima, Perú.- El papa León XIV llegó a Perú, la tercera y última parada de su gira por América Latina, que supone el regreso del pontífice a su país adoptivo, donde vivió más de veinte años que marcaron su labor pastoral, desde sus inicios como misionero hasta convertirse en obispo e incluso nacionalizarse peruano.

Tras visitar Uruguay y Argentina, León XIV tendrá en Perú la etapa más larga de esta gira sudamericana, con un total de seis días en los que visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde recorrerá distintos lugares de su antigua diócesis, en la que fue obispo durante ocho años (2015-2023).

León XIV sostuvo una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, quien lo recibió en el Palacio de Gobierno de Lima con honores de jefe de Estado, tras haberle dado personalmente minutos antes la bienvenida a territorio peruano en el aeropuerto.

León XIV llegó a la sede de la Presidencia peruana tras un breve recorrido en el ´papamóvil´ por el centro histórico de la capital Lima, donde fue aclamado por miles de peruanos.

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El Santo Padre fue recibido con honores de jefe de Estado a su ingreso al Palacio de Gobierno, escuchó un coro infantil, y luego cantó el himno nacional de Perú junto a Fujimori.

A continuación, el pontífice ingresó a las dependencias interiores para dialogar con ella y conocer al gabinete ministerial que acompaña a la gobernante.

Después de la reunión con la presidenta peruana, León XIV se trasladó al Gran Teatro Nacional para tener un encuentro con el resto de autoridades del Estado y el cuerpo diplomático acreditado.