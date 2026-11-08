logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Pide el Papa León XIV más visibilidad a la iglesia católica

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Pide el Papa León XIV más visibilidad a la iglesia católica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONTEVIDEO.- El papa León XIV instó el sábado a los ciudadanos uruguayos a tiernos puentes de fraternidad y fe, al dedicar una oda al querido compañero de la región y dar mayor visibilidad a la Iglesia católica en su país más secular.

      Tras llegar el viernes, León pasó su primer día completo en Uruguay señalando las raíces históricas de la Iglesia en el país y el trabajo que realiza hoy. Visitó una universidad católica y un barrio de Montevideo devastado por la violencia donde grupos eclesiásticos han construido viviendas, brindando oportunidades de empleo y llevado adelante programas de rehabilitación para adictos.

      El objetivo, en la primera parada de su gira sudamericana por tres países, es proponer la fe católica como respuesta a los desafíos actuales ya la Iglesia como una ayudante dispuesta en un país donde incluso las festividades católicas tienen nombres seculares y no se puede mencionar a Dios en los juramentos de asunción de cargos.

      León viajó primero a Paysandú, en el oeste de Uruguay, en la frontera con Argentina, para su primera misa en Sudamérica. El Vaticano informó que 40.000 personas —muchas de Uruguay, pero también de la vecina Argentina y de Brasil— asistieron, pese a la lluvia matinal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La multitud se estalló en el cántico del estadio de "¡Olé, olé, olé, olé, papá, papá!" cuando el avión de León aterrizó en Paysandú, a unos 375 kilómetros (230 millas) de la capital, Montevideo. Volvieron a vitorearlo, tocaron bocinas y agitaron pañuelos amarillos cuando llegó en su papamóvil al lugar de la misa en un parque.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Un diputado y tres policías mueren en ataque armado en Guatemala
      Un diputado y tres policías mueren en ataque armado en Guatemala

      Un diputado y tres policías mueren en ataque armado en Guatemala

      SLP

      AP

      El Ministerio de Gobernación confirmó que policías murieron al repeler el ataque contra el diputado Portillo Paz.

      Trump sugiere cortar ayuda militar a Israel en 24 horas
      Trump sugiere cortar ayuda militar a Israel en 24 horas

      Trump sugiere cortar ayuda militar a Israel en 24 horas

      SLP

      AP

      Vicepresidente Vance señala que la relación con Israel afectó resultados electorales republicanos.

      Papa León XIV celebra misa en Paysandú con 40.000 fieles
      Papa León XIV celebra misa en Paysandú con 40.000 fieles

      Papa León XIV celebra misa en Paysandú con 40.000 fieles

      SLP

      AP

      León XIV recorrió un barrio afectado por narcotráfico en Montevideo para promover ayuda social.

      Ataques rusos con drones y misiles dejan nueve heridos en Kiev
      Ataques rusos con drones y misiles dejan nueve heridos en Kiev

      Ataques rusos con drones y misiles dejan nueve heridos en Kiev

      SLP

      AP

      El presidente Zelenskyy pidió mayor apoyo internacional ante la escalada de ataques rusos.