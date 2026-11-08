Pide el Papa León XIV más visibilidad a la iglesia católica

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MONTEVIDEO.- El papa León XIV instó el sábado a los ciudadanos uruguayos a tiernos puentes de fraternidad y fe, al dedicar una oda al querido compañero de la región y dar mayor visibilidad a la Iglesia católica en su país más secular.

Tras llegar el viernes, León pasó su primer día completo en Uruguay señalando las raíces históricas de la Iglesia en el país y el trabajo que realiza hoy. Visitó una universidad católica y un barrio de Montevideo devastado por la violencia donde grupos eclesiásticos han construido viviendas, brindando oportunidades de empleo y llevado adelante programas de rehabilitación para adictos.

El objetivo, en la primera parada de su gira sudamericana por tres países, es proponer la fe católica como respuesta a los desafíos actuales ya la Iglesia como una ayudante dispuesta en un país donde incluso las festividades católicas tienen nombres seculares y no se puede mencionar a Dios en los juramentos de asunción de cargos.

León viajó primero a Paysandú, en el oeste de Uruguay, en la frontera con Argentina, para su primera misa en Sudamérica. El Vaticano informó que 40.000 personas —muchas de Uruguay, pero también de la vecina Argentina y de Brasil— asistieron, pese a la lluvia matinal.

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La multitud se estalló en el cántico del estadio de "¡Olé, olé, olé, olé, papá, papá!" cuando el avión de León aterrizó en Paysandú, a unos 375 kilómetros (230 millas) de la capital, Montevideo. Volvieron a vitorearlo, tocaron bocinas y agitaron pañuelos amarillos cuando llegó en su papamóvil al lugar de la misa en un parque.