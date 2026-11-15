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Piden más ambición climática, en COP31

Por EFE

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Piden más ambición climática, en COP31
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      Antalya, Turquía.- Miles de personas marcharon este sábado por el centro de Antalya para exigir a la COP31 una respuesta más ambiciosa y justa a la crisis climática, en el arranque de una cumbre alternativa que denuncia el peso de la industria petrolera y reclama dar más voz a los pueblos en las negociaciones.

      La llamada ´Cumbre Climática de los Pueblos´ reúne a grupos cívicos turcos y extranjeros que buscan trasladar la presión de la calle a las negociaciones de la ONU, reunidas desde el lunes en un recinto aislado a 18 kilómetros de la ciudad turística.

      Desde organizaciones internacionales como Greenpeace o Amnistía Internacional hasta sindicatos turcos de izquierda y asociaciones feministas, varios miles de personas marcharon al mediodía por una céntrica avenida de Antalya, en un trayecto autorizado y acordonado por la policía turca.

      Esta ´contracumbre´ denuncia a la COP31 como una reunión de políticos, representantes de la industria y la banca, que tienen más interés en mantener el actual sistema que daña el planeta que en cambiarlo.

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      "No cambies el clima. Cambia el sistema", reza un cartel que enarbola Asli Han, una abogada turca de Ankara que ha acudido a Antalya para participar en la protesta.

      No está en contra de que la COP31 se celebre en Turquía, pero indica a EFE que "lo fundamental es que la voz del pueblo pueda participar en esta cita".

      Camina junto a miles de activistas de la propia COP31, llegados de los cinco continentes, que se mezclan en una colorida marcha con una nutrida representación de la sociedad civil turca.

      Bajo enormes efigies de cigüeñas, garzas o tortugas marinas y un enorme barril de petróleo de cartón piedra, suenan lemas a favor del fin de los carburantes fósiles.

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