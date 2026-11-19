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DACA, Bangladesh.- La policía de Bangladesh se enfrentó con miles de trabajadores del sector textil que exigían un alza del salario básico en medio de un caos que dura ya varias semanas en la principal industria exportadora del país, según la policía y reportes de medios.

La prensa local dijo que unos 20.000 trabajadores de una fábrica de confección salieron a las calles y cortaron la autopista Daca-Aricha en Savar, a las afueras de la capital. Se enfrentaron a la policía, que utilizó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras y cargaron con porras para dispersarlos. No estaba claro cuántas personas resultaron heridas.

La violencia se extiende a Ashulia, una zona cercana, según el Daily Star, el principal diario en inglés del país. El jefe de la policía local, Saiful Alam, señaló que los agentes actuaron para dispersarlos después de que los trabajadores bloquearon la autopista y les arrojaron piedras. Unas 25 fábricas cerraron debido a los disturbios en Ashulia, de acuerdo con las autoridades.

También se reportaron incidentes violentos en el distrito de Gazipur, a las afueras de Daca, que es una importante zona industrial. Los informantes cortaron también la autopista Daca-Mymensingh y aprendieron fuego a un vehículo policial.

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