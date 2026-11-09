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Polonia guarda duelo tras un inusual tiroteo

Por AP

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Polonia guarda duelo tras un inusual tiroteo
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      Cracovia, Polonia.- Polonia comenzó dos días de luto nacional el domingo, después de que un hombre de 24 años con ideas de extrema derecha embistiera con su vehículo en una concurrida plaza céntrica de Cracovia y abriera fuego. El agresor mató a seis personas e hirió a otras 15 antes de ser herido por disparos de la policía.

      El ataque, que el ministro polaco de Defensa describió como un "acto terrorista", ocurrió el sábado en la plaza del Mercado, que está en el corazón del casco antiguo de Cracovia y es un importante centro turístico en la segunda ciudad más grande del país.

      El toque de trompeta de Santa María, una melodía tradicional de cinco notas que se toca cada hora desde la torre más alta de la basílica de Santa María en la plaza del Mercado, fue suspendido durante la noche en homenaje a las víctimas. Es la primera vez que el toque se ha omitido desde la Segunda Guerra Mundial.

      Las autoridades también encontraron los cuerpos de la hermana, la madre y el padre del atacante en la casa familiar del hombre en Ostrowiec Swietokrzyski, una ciudad unos 150 kilómetros al noreste de Cracovia. Probablemente murieron por heridas de bala.

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