Por escasez de cubrebocas, Trump sugiere usar bufandas ante Covid-19

En medio de la escasez de cubrebocas que afecta a Estados Unidos y a otros países, el presidente Donald Trump dio una opción a los ciudadanos: usar bufandas.

"Pueden usar una bufanda, muchas personas tienen bufandas", comentó a reporteros durante su sesión con los medios sobre los avances en la lucha contra el coronavirus. "Mi impresión es que si la gente quiere hacerlo, no haría daño. Mejor eso que salir a buscar un cubrebocas".

La falta de equipo para combatir al Covid-19 en los hospitales ha generado tensiones en diversas naciones, incluyendo Estados Unidos, donde los médicos reclaman insumos.

El propio Trump hizo referencia a ello. "Una de las cosas que el doctor [Anthony] Fauci [director de enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud] me dijo es que no queremos competencia, que la gente compita con los hospitales. Realmente los necesitamos [los cubrebocas]. Así que pueden usar bufandas. Pueden usar alguna otra cosa en la cara".

Los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), señalan que las personas contagiadas con el coronavirus o los médicos o quienes atienden a los enfermos son quienes deben usar los cubrebocas.

El excomisionado de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) sugirió algo similar a Trump a manera de "protección adicional" para aquellas personas que no pueden quedarse en casa.