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Por vía aérea matan a 27 personas en Saná, Yemen

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Por vía aérea matan a 27 personas en Saná, Yemen
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      EL CAIRO.- Ataques aéreos impactaron viviendas en una localidad próxima a la capital de Yemen, Saná, el sábado, dejando al menos 27 muertos y 36 heridos, en su mayoría mujeres y niños, dijo un portavoz del Ministerio de Salud gestionado por los rebeldes hutíes.

      En declaraciones a The Associated Press, Anees Alasbahi dijo que se espera que la cifra de muertos aumente a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate y acusó a Arabia Saudita de llevar a cabo los ataques contra al-Shariya. El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar hutí, afirmó en un comunicado más tarde el sábado que el grupo había perpetrado una ofensiva contra Arabia Saudita en respuesta a los ataques contra la localidad, así como a otro atentado mortal el viernes contra un mercado en el suroeste de Yemen.

      La AP no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de los hutíes, y el Ministerio de Información de Arabia Saudita no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la AP.

      El saldo del sábado reflejó el rápido empeoramiento de la guerra civil de Yemen, donde una tregua de años se desmoronó durante el verano. Los combates se han intensificado entre los hutíes respaldados por Irán —que controlan Saná, el norte y el oeste del país— y sus oponentes respaldados por Arabia Saudita con base en el sur y el este.

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      El viernes, un bombardeo contra un mercado en el sur de Yemen mató al menos a 30 personas, según funcionarios hutíes. Los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán, y el ejército yemení, apoyado por Arabia Saudita, se culparon mutuamente de ese ataque.

      Imágenes muestran a niños pequeños entre los heridos

      Imágenes de la televisión Al-Masirah, gestionada por los hutíes, muestran a personal del hospital cargando cuerpos inertes de varios niños pequeños desde ambulancias tras los ataques del sábado. La cabeza de una niña pequeña había quedado partida. Otros niños yacían en camillas, ensangrentados y vendados, cuando el médico personal los atendía.

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