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Las tormentas del Día de Acción de Gracias trajeron mal tiempo a la costa este y partes otras de Estados Unidos el jueves, provocando inundaciones costeras y cortes de electricidad y obligando a aplazar el desfile de Macy´s por el feriado.

Vientos intensos e inundaciones afectarán ambas costas del país, lo que complicó los viajes. Más de 800.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad en la tarde, y la mayoría de esos cortes se registraban en estados de la costa este, según el sitio web poweroutage.us, especializado en dar seguimiento a apagones. Para el mediodía, 1.700 vuelos hacia o desde destinos en Estados Unidos estaban retrasados y más de 400 habían sido cancelados, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Macy´s pospuso el desfile anual del Día de Acción de Gracias hasta el sábado debido a temores sobre cómo se comportarían los enormes globos del desfile al ser azotados por el viento entre los rascacielos de Manhattan.

Lluvias intensas y vientos fuertes azotan la costa este

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Una tormenta de gran envergadura azotó partes de la costa este con lluvias torrenciales, vientos fuertes e inundaciones. Todo Nueva Jersey se encontraba bajo estado de emergencia, declarado por la gobernadora Mikie Sherrill el miércoles por la noche, al igual que varias partes de Nueva York, tras una declaración similar de la gobernadora Kathy Hochul. El servicio meteorológico emitió avisos por viento desde el norte de Georgia hasta gran parte de la región media de la costa del Atlántico y el sur de Nueva Inglaterra.

Dos personas tuvieron que ser rescatadas de sus autos en la ciudad de Nueva York debido a las inundaciones, dijo el alcalde Zohran Mamdani el jueves por la mañana. Le advierta a la gente que no camine, anduviera en bicicleta ni condujera por zonas inundadas.

"No hay destino que valga su seguridad", expresó.

Las tormentas inundan pueblos y ciudades costeras desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey a medida que subía la marea. Se cerraron varios caminos, y personal de emergencia rescataba a personas de autos varados en el agua.

La localidad de Avalon, Nueva Jersey, registró algunas de las peores inundaciones de su historia, indicó Scott J. Wahl, administrador municipal de Avalon.

"No del todo como el huracán Sandy", declaró Wahl sobre la tormenta de referencia para su localidad, ubicada en el extremo sur de la costa atlántica de Nueva Jersey.

Las aguas de la inundación arrastraron escombros sobre los caminos, y algunos conductores tuvieron que ser rescatados tras rodear barricadas y metros en las aguas, pero no se reportaron heridos, señaló Wahl.