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KIEV, Ucrania.- Rusia prepara otro gran ataque contra la infraestructura energética, la logística y los servicios críticos de Ucrania, afirmó el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Ucrania se apresura a reparar la red eléctrica y reforzar las defensas antiaéreas

La inteligencia ucraniana indica que Moscú está "completando los preparativos para un nuevo ataque masivo", escribió Zelenskyy en redes sociales.

Los ataques rusos con misiles y drones han afectado la red eléctrica de Ucrania, matado a civiles y asfixiado la economía desde la invasión.

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"Los rusos siguen atacando subestaciones, líneas eléctricas aéreas y toda la red eléctrica", añadió Zelenskyy, en una ofensiva que, según Kiev, busca privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente a medida que se acerca el invierno.

Ucrania presiona a sus socios para que proporcionen más suministros de defensa antiaérea, señaló Zelenskyy, especialmente interceptores para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, que pueden detener los misiles balísticos de Rusia, pero han escaseado desde la guerra con Irán.

Mientras el enviado de Estados Unidos Jared Kushner sostuvo que el presidente ruso Vladímir Putin ha "mostrado moderación" en la guerra al aceptar no usar armas nucleares.

Kushner, quien actúa como mediador en las conversaciones entre Rusia y Ucrania junto con el enviado Steve Witkoff, señaló que, tras hablar con Putin, piensa que el líder ruso quiere la paz, casi cinco años después de que Moscú invadiera Ucrania.