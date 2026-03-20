Presidente colombiano Gustavo Petro bajo investigación por narcotráfico en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Fiscales federales en Nueva York investigan al presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando en los últimos meses a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, indicó una de las personas familiarizadas con la investigación.

La persona indicó que no estaba claro si los fiscales federales han implicado a Petro en algún delito.

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La investigación se centra al menos en parte en acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la cárcel colombiana La Picota a cambio de una promesa de que no fueran extraditados a Estados Unidos, dijo una de las personas.

Un portavoz de la presidencia colombiana declinó hacer comentarios sobre las investigaciones en curso sobre Petro o los posteriores procedimientos judiciales.

Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico, particularmente después de que Trump lo calificó de "líder ilegal de drogas" y el Departamento del Tesoro lo sancionó a finales de 2025 por presuntos vínculos con el comercio sin ofrecer pruebas. Petro sostiene que, si bien su administración apunta agresivamente a los principales cárteles, sigue centrada en un enfoque más indulgente y social para los campesinos que cultivan hoja de coca.

La investigación federal fue informada más temprano el viernes por The New York Times.

Petro quedó bajo escrutinio en el curso de investigaciones de narcotráfico por parte de autoridades de Nueva York, quienes lo identificaron como objetivo de investigación, según otra persona familiarizada con el asunto.

Las investigaciones sobre Petro están en etapas iniciales y no está claro si resultarán en cargos, dijo esta persona, y agregó que la Casa Blanca no ha tenido ningún papel en las investigaciones.

Petro, un exlíder rebelde, llegó al cargo prometiendo reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y reasignar recursos estatales para abordar la pobreza arraigada.

Un izquierdista conocido por pronunciar discursos a veces incoherentes, ha criticado regularmente a la administración Trump por su apoyo a Israel, el bombardeo de lanchas en el Caribe y la ofensiva de detención de inmigrantes, que ha comparado con tácticas nazis.

Tras uno de esos arrebatos, en una manifestación propalestina fuera de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump tomó represalias revocándole la visa. También impuso brevemente altos aranceles a Colombia por la negativa de Petro a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos.

Pero más recientemente ambos han mostrado señales de llevarse bien. Tras una reunión en la Casa Blanca en febrero, Trump describió a Petro como "terrific. "

Las autoridades colombianas han estado investigando durante años a miembros de la familia de Petro por posibles actos delictivos.

Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales de campaña de un narcotraficante condenado para financiar un estilo de vida lujoso de autos y casas costosos. Petro hijo se ha declarado inocente y su padre ha dicho que nada de ese dinero se utilizó para financiar su campaña.

El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, también ha sido implicado en negociaciones secretas que presuntamente tuvieron lugar con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a Estados Unidos a cambio de su desarme.

La política en Colombia ha estado durante mucho tiempo manchada por la cocaína, de la cual es el mayor proveedor del mundo. En la década de 1980, el narcotraficante Pablo Escobar fue elegido al Congreso del país con el apoyo de uno de los partidos más tradicionales de Colombia. Una década después, sus rivales del cártel de Cali inundaron la campaña presidencial de Ernesto Samper con donaciones ilegales.

El ya extinto grupo guerrillero urbano al que perteneció Petro, el Movimiento 19 de Abril, ha sido sospechoso durante mucho tiempo de recibir dinero de los cárteles de Escobar como parte de su mortífero asedio a la Corte Suprema en 1985. Petro no participó en el ataque, que dejó varios guerrilleros y alrededor de la mitad de los magistrados del alto tribunal muertos. Los líderes del grupo siempre han negado cualquier vínculo con el cártel.