Presidente Trump propone sumar Arabia Saudí y Turquía a Acuerdos de Abraham

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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el lunes que cualquier acuerdo con Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Turquía, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos destinados a normalizar las relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

Trump manifestó en su red social que las negociaciones "avanzan bien", pero vinculó cualquier eventual acuerdo a una ampliación de la participación en los acuerdos firmados por primera vez en 2020.

Señaló a Arabia Saudí y Qatar como países que deberían adherirse "de inmediato", seguidos por Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania.

Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020, pero queda por ver cómo será recibida la propuesta de ampliar los acuerdos.

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Escribió que "después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se adhieran a los Acuerdos de Abraham".

El presidente indicó que planteó el plan de los Acuerdos de Abraham a los líderes durante las negociaciones el sábado.

Trump sugirió que podría aceptar que "uno o dos" países se nieguen a firmar, pero sostuvo que la mayoría debería estar dispuesta. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz de larga data.

Masood Khan, exembajador de Pakistán en Estados Unidos, dijo que queda por ver cuán viable podría ser la propuesta para todos los países de la lista de Trump.

"Invocar los Acuerdos de Abraham en esta etapa le da una dimensión completamente nueva a los procesos diplomáticos y de mediación porque este tema no estaba en la agenda", afirmó.

Los comentarios de Trump se producen mientras las críticas de otros republicanos aumentan la presión para alcanzar un acuerdo favorable. Aun así, Khan señaló que "la vía diplomática sigue funcionando, y creo que Pakistán está muy en el centro de ello, respaldado por países de la región".

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría concretarse cualquier acuerdo con Teherán. Sugirió que incluso Irán podría eventualmente sumarse a los acuerdos, si se alcanza un acuerdo.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, seguidos por Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Se presentaron como un esfuerzo por promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y Washington los consideró como una vía que, en parte, allanaba el camino hacia vínculos plenos con Israel.