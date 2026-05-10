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Primer vuelo con pasajeros afectados por hantavirus despega en Tenerife

El primer avión con 14 españoles afectados por hantavirus partió de Tenerife hacia Madrid.

Por El Universal

Mayo 10, 2026 03:48 p.m.
A
Primer vuelo con pasajeros afectados por hantavirus despega en Tenerife

MADRID, España., mayo 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El

primer avión
de evacuación

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para los pasajeros que desembarcaron del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, despegó de Tenerife.
A bordo viajan 14 españoles con destino a Madrid, donde serán trasladados a un hospital militar.
Posteriormente, partirán vuelos para pasajeros procedentes de Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.
"El proceso se desarrolla con normalidad y con total seguridad", declaró la ministra de Salud española, Mónica García, al supervisar la operación en Tenerife, coordinada por el gobierno español bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud, representada por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Todos los pasajeros son asintomáticos", reiteró García.
Los primeros pasajeros del crucero Hondius, al que se le había diagnosticado un brote de hantavirus y que actualmente se encuentra en el puerto de Granadilla, Tenerife, comenzaron a desembarcar a las 9:30, hora local, según informó la cadena pública española "TVE".

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