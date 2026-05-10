Primer vuelo con pasajeros afectados por hantavirus despega en Tenerife

MADRID, España., mayo 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El

de

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para los pasajeros que desembarcaron del, afectado por un, despegó de Tenerife.A bordo viajancon destino a Madrid, donde serán trasladados a unPosteriormente, partiránpara pasajeros procedentes de, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y"El proceso se desarrolla con normalidad y con total seguridad", declaró laespañola,, al supervisar la operación en Tenerife, coordinada por el gobierno español bajo la supervisión de la, representada por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus."Todos los pasajeros son asintomáticos",García.Los primeros pasajeros del, al que se le había diagnosticado uny que actualmente se encuentra en el, Tenerife, comenzaron a desembarcar a las 9:30, hora local, según informó la cadena pública española "TVE".