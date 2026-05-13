Princesa Kate destaca importancia de educación infantil en su primer viaje tras cáncer

REGGIO EMILIA, Italia (AP) — La princesa Catalina de Reino Unido realizó su primer viaje al extranjero desde que anunció que su cáncer estaba en remisión, al viajar a Italia el miércoles para una gira de dos días centrada en un enfoque educativo para la primera infancia que se desarrolló aquí y se exportó a nivel mundial.

Una multitud recibió a la princesa, conocida comúnmente como Kate, cuando llegó al ayuntamiento de Reggio Emilia, en el norte de Italia, para conocer su enfoque homónimo de educación temprana centrado en el niño. El viaje forma parte de lo que su oficina calificó como una "misión internacional de investigación" para explorar distintos enfoques de apoyo a los niños pequeños y a quienes los cuidan.

El enfoque de Reggio Emilia se basa en la idea de que los niños pequeños tienen muchas maneras diferentes de pensar, comprender y expresarse, y que los docentes deben trabajar con sus alumnos para ayudarlos a aprender.

La princesa afirmó al iniciar su agenda: "Es extraordinario y por eso quería visitar Reggio Emilia, porque su historia es tan rica y siempre me ha fascinado la filosofía".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La elección del destino para el primer viaje al extranjero de Kate desde su diagnóstico de cáncer en 2024 no es casualidad, ya que el desarrollo en los primeros años es la causa emblemática de la madre de tres hijos que algún día será reina.

"Quiere dejar claro que va a seguir haciendo de esto su causa", dijo Joe Little, editor gerente de Majesty Magazine.

Su visita destacará la idea de que el entorno y las relaciones humanas que rodean a los niños son cruciales para sentar las bases de un futuro resiliente y saludable, señaló el Palacio de Kensington en un comunicado.

"El enfoque de Reggio Emilia encaja claramente con el relato al inicio de las operaciones internacionales", manifestó Little.

La visita forma parte de su labor con el Centro para la Primera Infancia de la Fundación Real, que ella fundó en 2021 para aumentar la comprensión pública sobre la importancia de apoyar a los niños en los primeros cinco años de vida.

Una de las integrantes más populares de la realeza británica, la princesa de Gales ha demostrado ser hábil para centrar la atención en asuntos que le importan.

Cuando Kate anunció que había completado el tratamiento de quimioterapia en un video de enfoque suave, listo para Instagram, se adentró en ámbitos que antes no había explorado la familia real, cuyos miembros tradicionalmente evitaban hablar de su salud.

Y lo hizo de una manera nueva, al usar las redes sociales para compartir que, pese a toda su riqueza y privilegio, su vida había quedado trastocada por el cáncer, como la de tantos otros.

Más tarde, cuando anunció que estaba en remisión, pasó el día apoyando a otros pacientes con cáncer en el hospital donde recibió tratamiento.

En un comunicado en redes sociales, expresó su agradecimiento a todos los que la ayudaron a ella y a su esposo, el príncipe Guillermo, mientras atravesaban los altibajos del tratamiento y la recuperación. Abrazó a pacientes en el Hospital Royal Marsden de Londres y describió su propio tratamiento como "excepcional".

"Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en la recuperación", escribió la princesa, que ahora tiene 44 años, en una nota firmada con su inicial, C. "Como cualquiera que haya vivido un diagnóstico de cáncer sabrá, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad".

Su nueva normalidad implica convertirse en la principal defensora de la educación en los primeros años, que se refiere al aprendizaje y desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los cinco años.

Hay mucho por hacer en Reino Unido, donde los defensores dicen que no hay suficientes plazas para todos y muchos docentes no cuentan con la formación que necesitan.

Edoardo Masset, director asociado de investigación del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, señaló que el enfoque de Catalina en el desarrollo de la primera infancia es importante porque llama la atención sobre un tema que realmente les importa a los niños.

"Esta relación entre la educación en los primeros años y el éxito más adelante en la vida está respaldada no solo por sólidos argumentos teóricos, sino también por un amplio conjunto de pruebas sobre la eficacia de los programas para niños en edad preescolar", escribió Masset en una entrada de blog.

En Reggio Emilia el miércoles, residentes dijeron sentirse honrados de que la princesa hubiera elegido su ciudad y sus preescolares públicos para su primera visita desde su remisión. Francesca Valli la esperaba y es docente del enfoque de Reggio Emilia.

"Yo también me siento muy honrada de estar aquí, casi como representante de mi escuela", expresó. "Para su primera visita —y, entre otras cosas, su primera visita en solitario tras una larga enfermedad— la princesa ha hecho una elección muy juiciosa, apropiada y bien pensada, y esto sin duda la honra".