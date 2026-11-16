Príncipe Harry visita a veteranos en Ucrania

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Leópolis, Ucrania.- El príncipe británico Enrique elogió a los veteranos de guerra ucranianos heridos como modelos a seguir para la sociedad el domingo y afirmó que deben seguir recibiendo apoyo de Kiev, al concluir una visita de fin de semana no anunciada al país devastado por la guerra.

Fue la cuarta visita de Harry a Ucrania desde que comenzó la guerra y su segunda vez en la ciudad occidental de Leópolis para reunirse con pacientes y personal del Superhumans Center, una clínica ortopédica que atiende a militares y civiles heridos.

"Hemos invertido en ellos antes de que se pusieran el uniforme y debemos invertir con ellos una vez que se quiten el uniforme", declaró Harry durante las pruebas para los Juegos Invictus, un evento al estilo de los Paralímpicos que él fundó para inspirar a veteranos militares de todo el mundo.

Enrique elogió la resiliencia de los ucranianos y expresó su esperanza de que la guerra termine pronto.

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"El resto del mundo seguirá apoyándolos", afirmó. "En mi mente, ustedes ya han ganado".

El príncipe Enrique se reunió con Kostiantyn Vlasenko, quien fue el primer ucraniano evacuado por aire mediante un dron desde las líneas del frente cerca de la aldea de Synkivka, en la región de Járkiv.