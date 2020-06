Príncipe Joaquín de Bélgica se va de pinta y regresa con Covid-19

Un miembro más de la realeza europea ha dado positivo en la prueba del Covid-19, se trata del príncipe Joaquín de Bélgica, décimo en la línea sucesoria al trono de Bélgica, hijo de Laurent y Astrid de Bélgica, fue confirmado con coronavirus después de que estuvo presente en una fiesta familiar en Córdoba junto a otras 27 personas.

Portavoces del palacio real de Bélgica han confirmado que Joaquín, de 28 años, tiene Covid-19. La misma fuente reveló que el príncipe viajó el pasado 24 de mayo a España y se desconoce si contrajo la enfermedad durante su estancia en el país o a su regreso.

El príncipe también se ha visto envuelto en una polémica, pues a la fiesta a la que acudió en un domicilio particular rebasó el número permitido de personas congregadas en un mismo lugar que señalan los especialistas de la salud en España y que les permitirá retomar de manera escalonada su cotidianidad.

Rafaela Valenzuela, subdelegada del gobierno, ha expresado su descontento ante tal situación y mostró "su profundo malestar e indignación por conductas irresponsables que ponen en riesgo todo lo conseguido de manera ejemplar por la sociedad cordobesa".

Algunos medios de comunicación como "La voz de Córdoba" aseguraron que la fiesta en cuestión tuvo como invitados a 30 persona, pero no el mismo momento; sino que el lunes hubo una comida a la que asistieron 12 miembros de la familia y al día siguiente, una celebración, con 15, el número máximo de personas permitidas en la fase 2. Joaquín habría asistido a ambas.

Y de acuerdo con reportes del palacio de Laeken, el joven habría viajado a España por motivo de unas prácticas laborales en el país. Además, la Casa Real confirmó a los medios, que el estado de salud del príncipe "no es preocupante" ya que presenta síntomas leves.