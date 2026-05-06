Profepa lanza campaña para prevenir tráfico ilegal de aves en México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó una campaña con la finalidad de evitar el tráfico ilegal de pericos, loros y guacamayas por parte de la ciudadanía e hizo un llamado a no tener estas especies como mascotas en casa, pues las aleja de su entorno y su población.

Campaña de Profepa contra tráfico ilegal de aves silvestres

Bajo los eslóganes "Si no me dejas volar... ¡te cae la voladora!", "Si yo voy a una jaula... ¡tú te vas al bote!" y "Si me llevas a tu casa... ¡te llevan al baile!", explicó que las aves están protegidas por las leyes mexicanas, debido a lo que su extracción, acopio, transporte, distribución, comercio y posesión es un delito y se castiga con multas y penas de cárcel.

Legislación y protección de especies psitácidas

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En ese sentido, detalló que el artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo de ejemplares de guacamayas, loros y pericos, cuya distribución natural sea en México.

Agregó que estas especies no pueden ser sujetas de aprovechamiento extractivo para subsistencia o comercial y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo puede dar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con intenciones de conservación o investigación y sólo a instituciones académicas acreditadas.

La Profepa destacó que en México se distribuyen 22 especies de psitácidos cuyas poblaciones han disminuido en las tres últimas décadas por su captura de forma ilegal o por la destrucción de sus hábitats naturales.

Agregó que a pesar de que dichas especies están protegidas por las leyes mexicanas eso no las ha salvado de convertirse en el grupo de aves más afectado por el tráfico ilegal de especies en México.

Además, resaltó que la demanda no se limita a las especies criadas en cautiverio, sino que son las poblaciones silvestres las más diezmadas para satisfacerla y enfatizó que de marzo a mayo se dispara el comercio ilegal de pericos, loros y guacamayas por la época de anidación de la mayoría de estas aves.

Ante ello, la dependencia hizo un llamado a la población a no ser cómplices del tráfico ilegal de especies ni a participar en ninguno de los eslabones de la cadena delictiva, como la extracción, acopio, transporte, distribución, comercio y posesión.

"El comercio ilegal es impulsado por la demanda sin control de mascotas; sin demanda, se acaba la extracción ilegal", dijo.