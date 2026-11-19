Proponen préstamo de 49,400 mdd a Ucrania
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BRUSELAS.- La Comisión Europea anunció plan para aprobar un préstamo de 49.400 millones de dólares para apoyar la economía y el esfuerzo belico de Ucrania en 2027, a medida que aumentan los costos provocados por cinco años de combates.
Hace casi un año, los líderes de la Unión Europea respaldaron un préstamo sin intereses de 99.000 millones de dólares para cubrir la mayor parte de las necesidades militares y económicas de Ucrania para 2026 y 2027. Pero los ataques de Rusia contra la infraestructura energética y civil, junto con las interrupciones del comercio en el mar Negro, han puesto bajo presión a las finanzas del país.
Los líderes de la UE esperaban que países fuera del bloque de 27 naciones también aportaran préstamos sustanciales, pero esas contribuciones han quedado por debajo de lo esperado.
La comisión calcula ahora que Ucrania necesitará 77.000 millones de dólares el próximo año. Planea recaudar cerca de dos tercios de esa cantidad en los mercados de capitales, proporcionando préstamos de 22.000 millones de dólares para la economía de Kiev y 27.000 millones de dólares para sus fuerzas armadas.
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El apoyo le dará a Ucrania los medios para defenderse.
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