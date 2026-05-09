"El conflicto ucraniano está llegando a su fin", declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, según informaron las agencias RIA Novosti y TASS.

Rusia "nunca se ha negado" a negociar con la UE, dijo Putin al comentar la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de iniciar un diálogo con Moscú. "Como candidato para el rol de negociador", añadió Putin, "preferiría al excanciller alemán Schroder. De lo contrario, que elijan a un líder de su confianza".

El mandatario ruso afirmó también que Rusia no ha recibido ninguna propuesta de Ucrania sobre el intercambio de prisioneros a gran escala anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump. "Contamos con la respuesta de Ucrania a la propuesta del presidente estadounidense. Lamentablemente, aún no hemos recibido ninguna", aseveró el jefe del Kremlin a la prensa.

Nadie está interesado en que continúe el conflicto en el Golfo Pérsico y "se puede llegar a un acuerdo", opinó Putin, añadiendo que Moscú mantiene contacto con todas las partes y espera una pronta resolución. El presidente ruso reiteró que su país está dispuesto a recibir el uranio altamente enriquecido que actualmente posee Irán.

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El sábado, el jefe del Kremlin afirmó además que sería "lógico" que Armenia celebrara un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea, después de que el país, aliado histórico de Rusia, acogiera por primera vez una cumbre europea. "Sería completamente lógico celebrar un referéndum y preguntar a los ciudadanos armenios cuál es su opción. En base a ello, nosotros también tomaríamos nuestra decisión", respondió Putin a una pregunta sobre las aspiraciones europeas de Ereván.