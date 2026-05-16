Putin viajará a Beijing para reunirse con Xi Jinping

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en un viaje de dos días a Beijing la próxima semana, informó el Kremlin el sábado.

Putin y Xi Jinping fortalecerán relaciones bilaterales en Beijing

El anuncio se produce menos de 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyera su visita de Estado a China, donde también se reunió con Xi para hablar sobre comercio y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Kremlin explicó en un comunicado que el viaje de Putin, previsto para el 19 y 20 de mayo, se programó para coincidir con el 25to aniversario del Tratado de Amistad Sino-Ruso de 2001.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos mandatarios abordarán las relaciones bilaterales, así como "cuestiones internacionales y regionales clave" y la cooperación económica, agrega el comunicado.

La relación entre China y Rusia se ha estrechado en los últimos años, en especial desde el inicio de la invasión a Ucrania por parte de Moscú a principios de 2022, que aisló al país en el escenario mundial y amplió su dependencia de Beijing para el comercio debido a las sanciones occidentales.

Cuando Putin visitó China en septiembre de 2025, Xi le dio la bienvenida calificándolo de "viejo amigo". Putin se dirigió a Xi tratándolo de "querido amigo".

El presidente ruso tiene previsto visitar también China para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en la ciudad de Shenzhen en noviembre.

Intercambio de prisioneros y repatriación de cuerpos entre Rusia y Ucrania

Ucrania repatrió el sábado los cuerpos de soldados caídos tras un intercambio previo con Moscú que involucró a prisioneros de guerra.

Rusia devolvió 528 cuerpos que "según la parte rusa, pueden pertenecer a militares ucranianos", informó en un comunicado el Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el Trato de los Prisioneros de Guerra.

Ahora, expertos "tomarán todas las medidas necesarias para identificar a los fallecidos que han sido repatriados", añadió.

Esto ocurre después de que Rusia y Ucrania intercambiaran 205 prisioneros de guerra el viernes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, manifestó que fue la primera fase de un intercambio previsto de 1.000 prisioneros por cada lado. Agregó que algunos de los ucranianos estaban detenidos en Rusia desde 2022 y combatieron en algunas de las batallas más encarnizadas de la guerra.

Ataques con drones rusos afectan Odesa y región rusa de Bélgorod

Mientras tanto, Rusia lanzó el sábado ataques nocturnos con drones contra la región de Odesa, en el sur del país, informaron las autoridades regionales.

Drones rusos impactaron en un edificio de apartamentos de cinco pisos y una vivienda residencial de un nivel, e hirieron a dos personas, indicó el jefe regional Oleh Kiper. El puerto de la ciudad también sufrió daños, agregó.

Rusia lanzó 294 drones durante la noche, informó la Fuerza Aérea de Ucrania, de los cuales 269 fueron derribados.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas neutralizaron 138 aviones no tripulados ucranianos durante la noche sobre 14 regiones rusas, incluida Moscú. También se destruyeron drones sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada ilegalmente por el Kremlin, así como sobre los mares Negro y de Azov, señaló.

Los ataques ucranianos mataron a dos civiles en la región rusa de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, informaron funcionarios locales. Un hombre murió cuando un dron ucraniano impactó en un vehículo en la aldea de Krasnaya Yaruga, mientras que otro falleció cuando su casa fue alcanzada en un ataque contra la aldea de Dubovoye. Un edificio de apartamentos en la región también sufrió daños en un ataque separado, dijeron las autoridades.