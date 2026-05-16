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Putin viajará a China y se reunirá con Xi para ratificar alianza

Durante la visita firmarán una declaración conjunta y discutirán temas internacionales

Por El Universal

Mayo 16, 2026 02:30 p.m.
A
Putin viajará a China y se reunirá con Xi para ratificar alianza

El presidente ruso, Vladimir Putin, viajará a China el próximo 19 de mayo para una visita de dos días, inmediatamente después del viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, según anunció hoy el Kremlin.

Durante la visita, el líder ruso dialogará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre cómo fortalecer aún más la asociación integral y la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín, reportó el Kremlin en un comunicado.

Según reportó la agencia de noticias rusa RIA Novosti, al término de las conversaciones, planean firmar una declaración conjunta y un conjunto de documentos.

Posteriormente, Putin y Xi asistirán a la ceremonia de inauguración de los Años de la Educación en Rusia y China.

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El presidente ruso también se reunirá con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang.

Según informó la agencia TASS, Putin abordará con Xi Jinping cuestiones relativas a las relaciones bilaterales e intercambiará puntos de vista sobre importantes temas internacionales y regionales.

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