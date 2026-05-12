¿Qué saber sobre el hantavirus, la enfermedad vinculada a un brote en un crucero?

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Un brote a bordo de un crucero de una inusual enfermedad transmitida por roedores llamada hantavirus ha causado la muerte de tres pasajeros y enfermado a varios más, pero funcionarios internacionales de salud aseguran que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo debido a que el germen no se propaga fácilmente entre personas.

"Esto no es el próximo COVID, pero es una enfermedad infecciosa grave", dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto".

Los hantavirus han existido desde hace siglos y se cree que existen en todo el mundo. La enfermedad llamó la atención el año pasado después de que Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, murió de una infección por hantavirus en Nuevo México.

Por lo general, el virus se propaga cuando las personas inhalan residuos contaminados de excremento de roedores. Pero el hantavirus que ha causado el brote actual, llamado virus Andes, podría propagarse entre personas en casos raros. Debido a esto, los funcionarios de salud están tomando precauciones adicionales con los pasajeros que regresan a sus países de origen.

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El COVID-19 se propaga mucho más fácilmente que el hantavirus, a veces incluso a partir de personas sin síntomas, lo que hizo que ese virus fuera extremadamente difícil de contener cuando estalló la pandemia en 2020. El hantavirus es más difícil de contraer, aunque potencialmente más peligroso una vez que alguien se enferma.

¿Es este el inicio de otra pandemia?

Los funcionarios de salud dicen que existe un riesgo extremadamente bajo de que este brote se convierta en una pandemia, que la OMS define como la propagación mundial de una nueva enfermedad.

El virus Andes no es nuevo y no parece estar propagándose ampliamente, aunque se están descubriendo nuevos casos.

Los funcionarios de salud han calificado los casos de hantavirus en el crucero como un "conglomerado" y un "brote" —definidos como un número de casos mayor de lo que se esperaría en una población.

Por lo general, la palabra "epidemia" se utiliza cuando hay un aumento más drástico de casos o si una enfermedad se está propagando rápidamente.

Este brote podría haber provenido de Argentina

La OMS dijo que continúan las investigaciones detalladas en torno al brote en el crucero, incluidas más pruebas de laboratorio y otras labores con el fin de determinar la fuente de exposición.

En Argentina, dos funcionarios dijeron a The Associated Press —bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios— que los investigadores sospechan que los casos se contrajeron inicialmente durante un viaje de observación de aves en Ushuaia, en el extremo sur del país. Pero funcionarios en Ushuaia señalan que el virus no había sido detectado previamente en la provincia.

Argentina ha tenido un aumento de casos de hantavirus que muchos investigadores locales de salud pública atribuyen al cambio climático.

El virus se propaga por roedores y, muy rara vez, por personas

El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores o con su orina, saliva o excremento, en particular cuando ese material se retira y queda suspendido en el aire, lo que supone un riesgo de inhalación.

La población por lo general queda expuesta a hantavirus cerca de sus hogares, cabañas o cobertizos, especialmente al momento de limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón.

Los científicos aún intentan aprender exactamente cómo el virus Andes podría ser capaz de propagarse entre personas, dijo la doctora Jeanne Marrazzo, directora ejecutiva de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Sospechan que las personas podrían ser infecciosas cuando tienen síntomas y, si el virus se propaga, podría transmitirse a través de pequeñas partículas líquidas que salen despedidas de una persona infectada cuando habla, tose o estornuda.

La enfermedad comienza con síntomas similares a los de la gripe

Una infección puede progresar rápidamente y volverse potencialmente mortal. Los expertos afirman que puede comenzar con síntomas que incluyen fiebre, escalofríos, dolor muscular y quizá dolor de cabeza —muy parecido a la gripe.

Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que la infección avanza, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho, a medida que los pulmones se llenan de líquido.

El otro síndrome causado por el hantavirus —conocido como fiebre hemorrágica con síndrome renal , que puede causar sangrado , fiebre alta e insuficiencia renal— por lo general se desarrolla dentro de una o dos semanas después de la exposición .

Las tasas de mortalidad varían según el tipo de hantavirus que cause la enfermedad. El síndrome pulmonar por hantavirus es mortal en alrededor del 35% de las personas infectadas, mientras que la tasa de mortalidad de la fiebre hemorrágica con síndrome renal varía del 1% al 15% de los pacientes , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Las infecciones han sido relativamente poco comunes

Las infecciones por hantavirus son relativamente poco comunes a nivel mundial. La OMS informó que en 2025, ocho países del continente americano documentaron 229 casos y 59 muertes.

En Argentina, el Ministerio de Salud dijo que el hantavirus provocó 28 decesos en todo el país el año pasado. El martes, el ministerio reportó 101 infecciones por hantavirus desde junio de 2025, casi el doble de la cantidad de casos registrada durante el mismo periodo del año anterior.

En Estados Unidos, funcionarios federales de salud comenzaron a rastrear el virus después de que en 1993 se registró un brote en la región de las Cuatro Esquinas —el área donde se encuentran Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah. Un médico del Servicio de Salud Indígena fue el primero en notar un patrón de fallecimientos entre pacientes jóvenes.

La mayoría de los casos en Estados Unidos se registran en el oeste del país. Nuevo México y Arizona son puntos críticos, probablemente porque en las zonas rurales hay una mayor probabilidad de encuentros entre ratones y humanos.

El virus Andes es un miembro preocupante de la familia del hantavirus

La familia de hantavirus recibe su nombre del río Hantaan en Corea, donde se descubrió el primero.

Ese virus, llamado virus Hantaan, infectó a 3.000 soldados durante la Guerra de Corea en la década de 1950, causando una enfermedad llamada fiebre hemorrágica coreana. Mató a 190. El virus en sí fue identificado más de 20 años después.

Se ha encontrado una cantidad mínima de ellos que sean capaces de propagarse de persona a persona, con la posible excepción del tipo Andes el cual ha sido confirmado en el brote actual.

Aun así, la transmisión entre personas no ocurre fácilmente y requeriría contacto "cercano y prolongado", según la OMS.

"Nunca antes hemos tenido grandes propagaciones de infección por hantavirus de persona a persona, y no hay razón para sospechar de un gran brote a partir de este caso en este momento", explicó Steven Bradfute, profesor asociado y subdirector del Centro de Salud Global del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, el cual se especializa en investigación sobre hantavirus.

Muchas incógnitas sobre la enfermedad y el tratamiento

No existe un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

A pesar de años de investigación, aún quedan muchas preguntas por responder, entre ellas por qué puede ser leve para algunas personas y muy grave para otras y cómo se desarrollan los anticuerpos. Algunos investigadores han seguido a pacientes durante largos periodos con la esperanza de encontrar un tratamiento.

"En las Américas, la infección por hantavirus es muy grave, pero también es bastante rara", dijo Bradfute. "Y así, durante un tiempo eso probablemente llevó a menos investigación al respecto debido a las prioridades de financiamiento, pero sé que últimamente ha habido mucho interés en financiar el trabajo sobre hantavirus".

Lo que los investigadores sí saben es que la exposición a roedores es un factor clave.

La mejor manera de evitar el germen es minimizar el contacto con roedores y sus excrementos. Use guantes protectores y una solución de lejía para limpiar los excrementos de roedores. Los expertos en salud pública advierten que no se debe barrer ni aspirar, ya que eso puede hacer que partículas del virus pasen al aire.