Reabre el hotel de Nairobi escenario de un atentado con 21 muertos

El hotel Dusit D2 de Nairobi vuelve a abrir sus puertas al público este 1 de agosto, poco más de medio año después del atentado del grupo yihadista Al Shabab que dejó veintiún muertos y casi una treintena de heridos.



La reapertura se escenificó este miércoles con un acto al que acudieron los casi 200 trabajadores del establecimiento, representantes del Gobierno keniano e inversores.



El optimismo y el ambiente festivo marcaron el evento, aunque se hizo hincapié en no olvidar a las personas que perdieron la vida en el atentado de enero.



"Kenia es más fuerte que estas fuerzas malvadas, Kenia se ha recuperado: nuestras cifras de turismo en 2018 crecieron un 37 % y los ingresos en un 31 %, y en los últimos seis meses no ha habido ningún descenso", aseguró el ministro de Turismo, Najib Balala.



La pronta reapertura del hotel ha sido posible gracias a que el edificio sufrió pocos daños en el ataque.



El atentado tuvo lugar el 15 de enero pasado, cuando al menos cinco hombres armados pertenecientes a Al Shabab traspasaron la entrada del complejo 14 Riverside, donde se encuentra el hotel Dusit, en el barrio de Westlands.



Uno de ellos se inmoló, mientras que el resto empezó a disparar a las personas que estaban en el exterior del edificio hasta que lograron entrar.



Los trabajadores y los huéspedes se escondieron y, gracias a las medidas de seguridad y a la rápida respuesta del Ejército, no hubo ningún muerto dentro del edificio.



Nairobi vivió un ataque parecido en septiembre de 2013, cuando al menos cuatro terroristas de Al Shabab asaltaron el centro comercial Westgate de la capital keniana, muy próximo al complejo 14 Riverside.



En ese atentado murieron 67 personas durante los cuatro días que estuvieron atrincherados los terroristas dentro del edificio, asediados por las fuerzas de seguridad.



La peor acción terrorista que ha sufrido Kenia fue el atentado de 1998 contra la embajada de Estados Unidos en Nairobi, con más de 200 muertos y miles de heridos.



En la ceremonia inaugural de hoy, el gerente del hotel, Michael Metaxas, informó que se han incrementado los puntos de seguridad del hotel a modo de prevención.



"Si antes había un control en la entrada principal, ahora habrá tres o cuatro", explicó a Efe Metaxas.



De momento el número de reservas para el día de la apertura es muy reducido: de las 101 habitaciones solo 5 estarán ocupadas, pero se espera que la cifra aumente con el paso de los días.