Restos de soldado estadounidense hallados en Marruecos tras caída

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Los restos de un soldado del Ejército de Estados Unidos que desapareció hace una semana durante ejercicios militares en Marruecos fueron recuperados en el océano Atlántico, informó el ejército estadounidense el domingo. Equipos militares siguen en busca de otro elemento desaparecido.

Restos del teniente Kendrick Lamont Key Jr. recuperados en Marruecos

Los restos recuperados corresponden al primer teniente Kendrick Lamont Key Jr., un oficial 14A de Artillería de Defensa Aérea, uno de los dos soldados que cayó por un acantilado durante una caminata recreativa en Marruecos mientras estaba fuera de servicio. Tenía 27 años.

Los dos soldados fueron reportados como desaparecidos el 2 de mayo luego de participar en "León Africano", los ejercicios militares multinacionales que se realizan cada año en Marruecos.

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"Un equipo militar de búsqueda marroquí encontró al soldado en el agua a lo largo de la línea de costa aproximadamente a las 8:55 de la mañana, hora local, el 9 de mayo, a menos de una milla (1,6 kilómetros) de donde, según se informó, ambos soldados ingresaron al océano", señaló en un comunicado el Ejército de Estados Unidos en Europa y África.

Operación de búsqueda y rescate en Cap Draa continúa

Los dos desaparecieron alrededor de las 9:00 de la noche cerca del área de entrenamiento Cap Draa, a las afueras de Tan-Tan, un terreno caracterizado por montañas, desierto y llanuras semidesérticas, según el ejército marroquí.

Su desaparición desencadenó una operación de búsqueda y rescate en la que participaron más de 600 efectivos de Estados Unidos, Marruecos y otros socios militares. En la operación se desplegaron fragatas, embarcaciones, helicópteros y drones.

Las labores de búsqueda continuarán para localizar al segundo soldado desaparecido, dijo a The Associated Press un funcionario de defensa de Estados Unidos bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

El funcionario indicó que un contingente de Estados Unidos permaneció en Marruecos una vez que concluyeron los ejercicios multinacionales el viernes con la finalidad de aportar mando y control y continuar con las operaciones de búsqueda y rescate.

Key estaba asignado a la Batería Charlie, 5to Batallón, 4to Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 10mo Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército, informó el ejército. Ha sido condecorado con la Medalla de Logro del Ejército y la Cinta de Servicio del Ejército.

Ingresó al servicio militar en 2023 como candidato a oficial y recibió su nombramiento mediante la Escuela de Candidatos a Oficial en 2024 como oficial de Artillería de Defensa Aérea. Posteriormente completó el Curso Básico para Líderes Oficiales en Fort Sill, Oklahoma, según el comunicado.

"León Africano 26", es un ejercicio encabezado por Estados Unidos que inició en abril en cuatro países —Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal— con más de 7.000 efectivos de más de 30 naciones. Desde 2004 ha sido el mayor ejercicio militar conjunto de Estados Unidos en África.

En 2012, dos infantes de Marina de Estados Unidos murieron y otros dos resultaron heridos durante el choque de un helicóptero en la ciudad de Agadir, en el sur de Marruecos, cuando participaban en los ejercicios.