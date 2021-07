Retiran nombre de Andrés Roemer a una calle en Israel

La calle Andrés Roemer en Israel ya no será llamada así, esto luego de que diferentes colectivos feministas pidieran que fuera retirado el nombre del escritor y fundador de la Ciudad de las Ideas por las acusaciones de acoso sexual, abuso y violación que pesan sobre él.

En 2019, en el municipio de Ramat Gan, en Israel, se decidió cambiar el nombre de la calle Al Street como Andrés Roemer; sin embargo, el nombre del escritor ya fue borrado de la señalética. A través de Twitter, el periodista Amir Shuan señaló que los letreros que anunciaban el nombre de la calle como Andrés Roemer están vacíos y ahora, el nombramiento de esa vialidad será discutido en el Comité de Nombres del municipio de Ramat Gan.

Si bien el nombre de Roemer se concretó en 2019, todo inició en octubre de 2016, cuando el escritor mexicano, a dos meses de su llegada como representante de México de la Unesco, se rehusó a votar a favor de una resolución sobre la Ciudad vieja de Jerusalén que "negaba efectivamente los lazos de los judíos con Jerusalén", detalla The Times of Israel. Ese acto le costó a Roemer su puesto en la organización internacional, pero también le ha valido múltiples reconocimientos en Israel, como reuniones con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, distinciones por parte de diversos grupo judíos, así como el nombramiento de la calle en Ramat Gan.

Sin embargo, Roemer ha sido denunciado por varias mujeres, de hecho la organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) cuenta con un registro de 61 historias de distintas mujeres violentadas por el exembajador de Buena Voluntad de la UNESCO. Tras esas denuncias, diferentes colectivos feministas pidieron a las autoridades de Israel que retiraran el nombre de Roemer de la calle que llevaba su nombre.

En tanto, en el país ya se giró una orden de aprehensión contra Roemer por el delito de violación y el 11 de mayo pasado, la Interpol emitió una "ficha roja" de búsqueda internacional contra el escritor por el delito de violación.