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Rachel Cuschieri-Murray adora el río Grand, al que llama un "regalo preciado". El río más largo del estado recorre 405,5 kilómetros (252 millas) desde el condado de Hillsdale, y pasa por campos agrícolas y el Capitolio estatal antes de desembocar en el lago Michigan.

No obstante, no se atrevería a nadar en el tramo que pasa junto a esos centros de poder, donde los legisladores deciden los asuntos más importantes de Michigan.

"Uno ni siquiera debería meter las manos", advirtió Cuschieri-Murray, cuyas funciones como directora ejecutiva del Distrito de Conservación de Eaton incluyen el cuidado del río Grand.

"Así de sucio está".

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Si los lagos son el corazón de Michigan, sus 122.310 kilómetros (76.000 millas) de ríos y arroyos son sus arterias y su pulso, y conectan comunidades, sustentan la vida silvestre y alimentan los Grandes Lagos.

A pesar de las normativas federales para reducir la contaminación, se estima que 3 de cada 4 ríos y arroyos de Michigan están tan contaminados con materia fecal que no cumplen con las normas de calidad del agua destinadas a garantizar la seguridad de quienes nadan y pescan allí.