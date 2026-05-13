Rusia lanza ataque masivo de drones en Ucrania y causa muertos

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia disparó al menos 800 drones en una enorme andanada diurna contra unas 20 regiones de Ucrania el miércoles, matando al menos a seis personas e hiriendo a decenas, incluidos niños, en uno de los ataques más prolongados de Moscú en la guerra de cuatro años, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Ataque masivo de drones afecta múltiples regiones de Ucrania

El ataque comenzó a media mañana y duró horas en la capital, Kiev, la ciudad occidental de Leópolis cerca de Polonia, y el puerto de Odesa en el mar Negro, entre otros centros de población, dijo Zelenskyy en la aplicación de mensajería Telegram.

"Nuestros soldados están defendiendo a Ucrania, pero el objetivo evidente de Rusia es sobrecargar las defensas aéreas", dijo Zelenskyy, cuando el bombardeo se prolongaba hasta última hora de la tarde. Advirtió que una ofensiva con misiles de crucero y balísticos podría seguir a la andanada de drones.

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Fue "uno de los ataques rusos más prolongados y masivos contra Ucrania", escribió en redes sociales.

Reacciones internacionales y contexto político

También sacudió a los vecinos. El primer ministro húngaro Péter Magyar dijo que su nuevo gobierno ha convocado al embajador ruso por un ataque con drones cerca de la frontera de Hungría, en un cambio significativo respecto a las relaciones amistosas con Moscú de su predecesor Viktor Orbán.

"El gobierno húngaro condena enérgicamente el ataque ruso contra Transcarpatia", subrayó Magyar a los periodistas, y añadió que la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán, hablará con el embajador el jueves por la mañana.

La ministra de Relaciones Exteriores preguntará "cuándo Rusia y Vladímir Putin planean finalmente poner fin a esta sangrienta guerra", añadió Magyar.

"¡Gracias por su compasión y su firme postura!", dijo Zelenskyy en X tras los comentarios de Magyar.

Mueren 3 personas en ataques en región cerca de Kiev

Restos de drones cayeron en un área abierta del distrito Obolonskyi de Kiev sin causar víctimas, indicaron autoridades de la ciudad, al tiempo que los sistemas de defensa aérea enfrentaban drones rusos sobre la capital. El alcalde Vitali Klitschko dijo que los servicios de emergencia acudieron al lugar. Se escucharon explosiones en toda la ciudad a primera hora del miércoles.

Tres personas murieron en un ataque con drones en la región de Rivne al oeste de Kiev, según Oleksandr Koval, jefe de la administración militar regional.

Los ataques de Moscú contra su vecino no dan tregua, incluso cuando Ucrania se ve alentada por sus recientes logros militares y el presidente estadounidense Donald Trump y Putin sostienen —sin aportar pruebas— que la guerra podría estar acercándose a su fin.

El martes, dijo Zelenskyy, 14 regiones ucranianas fueron atacadas, seguidas de ataques nocturnos contra la infraestructura residencial, energética y ferroviaria de Ucrania.

"Es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia. Cada vez que la guerra desaparece de los principales titulares, anima a Rusia a volverse aún más salvaje", subrayó Zelenskyy en una aparente referencia a que la atención mundial está centrada en la guerra con Irán.

Trump y Putin hablan de un posible fin de la guerra

Trump dijo el martes que cree que Moscú y Kiev pronto alcanzarán un acuerdo para poner fin a los combates.

"El fin de la guerra en Ucrania de verdad creo que está muy cerca. Lo crean o no, se está acercando", declaró Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a una cumbre en Beijing.

Putin dijo en un discurso el fin de semana pasado que su invasión de Ucrania posiblemente "está llegando a su fin".

Ninguno de los dos presidentes explicó qué los convenció sobre la posibilidad de paz en el conflicto más prolongado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Durante el último año, los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para terminar la guerra se han venido abajo tras no lograr avances en asuntos clave, como si Rusia puede quedarse con territorio ucraniano que ha tomado y qué se puede hacer para disuadir a Moscú de invadir de nuevo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el miércoles que las condiciones fundamentales de Moscú no han cambiado, y afirmó Putin insiste en que Ucrania retire sus tropas de las cuatro regiones —Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia— que Rusia anexionó ilegalmente en septiembre de 2022 pero que no ha capturado por completo.

"En ese momento, se establecerá un alto el fuego y las partes podrán entablar negociaciones con calma, que, por cierto, inevitablemente serán muy complejas e incluirán muchos detalles importantes", aseveró Peskov.

Zelenskyy prometió mantener la presión sobre Moscú para que haga concesiones en el diálogo.

"No renunciamos a los esfuerzos diplomáticos, y esperamos que la presión sobre Rusia, junto con negociaciones en diferentes formatos, ayude a traer la paz", dijo en un discurso el miércoles en Bucarest, Rumania, a representantes de países del flanco oriental de la OTAN.

"Las sanciones están funcionando, nuestras capacidades de largo alcance (drones y misiles) están funcionando, y toda forma de presión está funcionando", añadió.

Por otra parte, los gobiernos europeos están evaluando la posibilidad de iniciar conversaciones con Putin. Europa ha intentado durante años aislar al presidente ruso y castigó a su país con sanciones internacionales.

La guerra parece inclinarse a favor de Ucrania

La correlación de fuerzas en la guerra ha cambiado en los últimos meses. Ucrania pasó de suplicar ayuda internacional para su defensa a ofrecer a otras naciones conocimientos sobre cómo contrarrestar ataques, gracias a su tecnología de drones desarrollada en el país.

Los ataques ucranianos de largo alcance con drones y misiles han afectado instalaciones energéticas y manufactura en el interior de Rusia, y tres regiones rusas reportaron ataques el miércoles. El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron 286 drones ucranianos sobre regiones rusas, la península de Crimea anexionada ilegalmente, el mar de Azov y el mar Negro.

En la línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas), el avance del ejército ruso, más grande y mejor equipado, se ha ido ralentizando cada mes desde octubre pasado, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

La ofensiva de primavera de Rusia se ha estancado, y las fuerzas rusas registraron una pérdida neta de territorio el mes pasado por primera vez desde 2024, de acuerdo con el centro de estudios con sede en Washington.

"No sólo las líneas defensivas ucranianas se mantienen, sino que las fuerzas ucranianas han logrado disputar la iniciativa táctica en varias zonas de la línea del frente, incluso cuando Rusia continúa perdiendo cantidades desproporcionadas de personal para lograr avances mínimos", indicó el martes el centro de estudios.