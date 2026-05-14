Rusia lanza bombardeo masivo sobre Kiev y otras ciudades

Rusia lanzó durante la madrugada de este jueves uno de los mayores ataques contra Kiev desde el inicio de la guerra, con cientos de drones y decenas de misiles que dejaron al menos siete muertos y decenas de heridos, en un nuevo golpe a las ya debilitadas expectativas de una tregua en el conflicto.

Ataque masivo ruso en Kiev y regiones vecinas

Durante varias horas se escucharon sirenas antiaéreas y fuertes explosiones en distintos puntos de la capital ucraniana, mientras miles de personas buscaban refugio en estaciones de metro y refugios subterráneos.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia disparó 675 drones de ataque y 56 misiles, la mayoría dirigidos contra Kiev.

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Las autoridades ucranianas afirmaron haber interceptado gran parte de los proyectiles, aunque reconocieron dificultades para neutralizar los misiles balísticos.

Daños y víctimas tras el ataque ruso

El presidente Volodímir Zelenski informó que unas 20 instalaciones resultaron dañadas, entre ellas viviendas, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles.

Los equipos de rescate recuperaron siete cuerpos de un edificio residencial destruido: tres hombres, tres mujeres y una niña. Además, al menos 45 personas resultaron heridas.

Los ataques también alcanzaron las regiones de Odesa, Jersón y Járkov, donde se reportaron nuevos heridos. Zelenski sostuvo que la ofensiva demuestra que Moscú no actúa como un país dispuesto a terminar la guerra y pidió a los aliados occidentales no guardar silencio frente a la escalada.

Varios gobiernos europeos condenaron el bombardeo, entre ellos Reino Unido, Francia, Finlandia y Países Bajos. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Rusia bombardea civiles porque no logra avances decisivos en el frente militar y no sabe cómo terminar su guerra de agresión.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que los ataques muestran que Moscú "se burla abiertamente" de los esfuerzos internacionales por alcanzar la paz.

Por su parte, Rusia sostuvo que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos militares y estructuras energéticas vinculadas al ejército ucraniano.

La ofensiva se produjo pocos días después de la frágil tregua de tres días impulsada por Donald Trump, quien había intentado acercar posiciones entre Kiev y Moscú. Sin embargo, ambas partes se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego y retomaron rápidamente las hostilidades.

El Kremlin volvió a endurecer su postura el miércoles al reiterar que Ucrania debe retirarse completamente de la región oriental del Donbás antes de avanzar hacia un cese del fuego y negociaciones de paz. Kiev rechazó esa exigencia por considerarla equivalente a una capitulación.

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En paralelo, Ucrania pidió a Trump que aborde la guerra durante sus reuniones en Pekín con el presidente chino Xi Jinping. El canciller ucraniano, Andriy Sybiga, afirmó que el ataque ruso demuestra que el Kremlin representa una amenaza global para la seguridad internacional.

Zelenski también denunció que drones rusos impactaron contra un vehículo de la ONU en Jersón, sin provocar víctimas.