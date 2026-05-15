Sánchez propone fortalecer seguridad y renegociar minería en Perú

LIMA (AP) — El nacionalista Roberto Sánchez, que viste un sombrero campesino de ala ancha, disputará el balotaje presidencial de Perú con la conservadora Keiko Fujimori tras atraer votos con sus promesas de fortalecer a la policía para frenar el crimen y renegociar los contratos de explotación de recursos naturales.

Sánchez —quien dijo a The Associated Press que el sombrero se lo prestó el encarcelado expresidente Pedro Castillo — ha reivindicado en su recorrido por el país su pacto político con el exmandatario (2021-2022), quien cumple una sentencia de 11 años por conspiración para rebelión. En su campaña ha asegurado que si llega al poder indultará a Castillo.

El candidato de Juntos por el Perú indicó que el sombrero es un símbolo del "Perú profundo" y aseguró que vestirlo le ha granjeado "el desprecio" de una pequeña élite.

Durante los comicios generales del 12 de abril Sánchez llevó un desayuno a Castillo a la cárcel para expresidentes donde está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario fue destituido y encarcelado tras intentar disolver el Parlamento. Una cuñada, una hermana y un sobrino de Castillo postularon para diputados, mientras un hermano busca ser senador, todos por el partido de Sánchez.

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El candidato, que fue ministro de Comercio Exterior de Castillo, ha criticado al presidente del Banco Central, Julio Velarde, al asegurar que el buen desempeño macroeconómico no se refleja en beneficios para el 25,7% de pobres de Perú y afirma que buscará justicia para los 50 muertos en las protestas tras la destitución de Castillo, propuestas que le han sumado votos de las regiones más pobres, en especial de las zonas rurales.

En lo que se refiere a la alta criminalidad —la principal preocupación de los peruanos— Sánchez promete derogar un conjunto de leyes que a ojos de los expertos facilitan los hechos delictivos. También se comprometió a fortalecer a la policía de investigaciones para acabar con la extorsión, que se ha quintuplicado en cinco años, y frenar los asesinatos, que se han duplicado en el mismo periodo.

Durante su campaña dijo que planteará mejorar un contrato de concesión sobre el mayor yacimiento de gas local que, según sostiene, no beneficia a Perú. También impulsará la renegociación con China, el primer socio comercial de Perú, de los contratos en minas de cobre para añadir transferencia de tecnología. Al mismo tiempo, promete acercar a Perú a los bloques comerciales BRICS y Mercosur.

El candidato de 57 años, que estudió psicología en la Universidad Mayor de San Marcos, también promete elevar los sueldos a los 400.000 maestros de escuelas públicas y más de 100.000 policías.

Sánchez afirma que los grandes planes de inversión en la minería, estimados en 60.000 millones de dólares, son bienvenidos a condición de que no contaminen las aguas de zonas agrícolas. En contrapartida se ha comprometido a apoyar la pequeña minería local y crear un banco minero que comprará el oro que extraiga.