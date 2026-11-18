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Un avión de transporte militar ruso se estrelló el martes en el oeste de Siberia, lo que causó la muerte de las 19 personas que viajaban a bordo, informó el Ministerio de Defensa. Los hallazgos preliminares apuntaban a una falla del equipo.

La aeronave An-12 cayó en una zona despoblada cerca de la ciudad de Kemerovo, a unos 3.000 kilómetros (aproximadamente 1.860 millas) al este de Moscú. Expertos de la fuerza aérea investigaban la causa del accidente. El An-12 suele tener una tripulación de seis personas.

El gobernador de Kemerovo, Ilya Serdyuk, señaló que el avión se estrelló cerca de la aldea de Yagunovo, que está próxima al aeropuerto de Kemerovo. Los socorristas sofocaron un incendio en el lugar del siniestro, agregó.

El Comité de Investigación, el principal organismo del país para investigaciones penales, abrió una pesquisa sobre posibles violaciones de las normas de seguridad aérea, una práctica habitual tras los accidentes.

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El An-12 es un avión de transporte de cuatro motores, construido en la era soviética, que está en servicio desde finales de la década de 1950. Se fabricaron más de 1.000 y algunos aún siguen operando en Rusia y otras naciones.