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Voyager 1, la sonda espacial no tripulada de la NASA lanzada hace 49 años desde Cabo Cañaveral (Florida), alcanzará este miércoles un hito histórico al situarse a un día luz de distancia de la Tierra, un trayecto que una señal de radio tarda veinticuatro horas en recorrer.

La nave, cuya misión inicial fue explorar los planetas exteriores del sistema solar, especialmente Júpiter y Saturno, estará mañana tan lejos que cualquier comunicación enviada desde la Tierra tardará aproximadamente un día en llegar hasta ella.

Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977 y que continúa viajando por el espacio interestelar, más allá de la región dominada por el viento solar, alcanzará una distancia de referencia extraordinaria para las comunicaciones espaciales, detalló la NASA. Según la agencia espacial estadounidense es el objeto construido por el ser humano que se encuentra a mayor

La misión Voyager está integrada por dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977 con el objetivo de aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque ambas fueron diseñadas para una misión inicial de cinco años, su funcionamiento se prolongó mucho más allá de lo previsto y permitió ampliar considerablemente el conocimiento científico del sistema solar.

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La sonda, de unos 722 kilogramos de peso, está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos.