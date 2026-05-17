Seguidores de Evo Morales bloquean aeropuerto Chimoré en Cochabamba

LA PAZ, Bolivia, mayo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El asedio continúa desde hace dos semanas en las carreteras alrededor de las ciudades de La Paz y El Alto, mientras los simpatizantes del expresidente y líder cocalero boliviano Evo Morales han ocupado por segundo día consecutivo el aeropuerto de Chimoré, en el departamento (provincia) de Cochabamba.

Bloqueo en aeropuerto Chimoré y sectores cocaleros

Así lo informan los principales medios bolivianos, precisando que los manifestantes, vinculados a sectores cocaleros (los productores de hojas de coca) que respaldan al exmandatario, han bloqueado la pista con piedras y troncos para impedir eventuales operativos de la policía contra Morales, quien es buscado por la justicia boliviana en procedimientos ligados a presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores.

Operativos y respuesta del gobierno

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Además, permanecen activos al menos 15 puntos de bloqueo en el departamento de La Paz, donde en las últimas horas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la operación "Corredor humanitario", organizada por el gobierno para garantizar el paso de combustible y suministros.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sin embargo, desmintió las noticias que circularon en redes sociales sobre supuestas muertes durante las operaciones de despeje, calificándolas de "absolutamente falsas", y aseguró que las fuerzas del orden no utilizaron armas letales.

El gobierno de Rodrigo Paz también confirmó contactos con sindicatos, mineros y organizaciones sociales en un intento por reabrir hoy el diálogo y reducir la tensión en el país andino.