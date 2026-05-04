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Segundo perezoso muere en zoológico de Florida tras rehabilitación

Investigación penal analiza trato recibido por perezosos en parque turístico que nunca abrió.

Por AP

Mayo 04, 2026 05:40 p.m.
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Segundo perezoso muere en zoológico de Florida tras rehabilitación

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Un segundo perezoso llevado a un zoológico en Florida para su rehabilitación ha muerto. El animal forma parte de un grupo entregado por un parque turístico que está bajo escrutinio por la muerte de otros 31 perezosos importados de Guyana y Perú.

Muerte y sacrificio de perezosos en Florida

Habanero, un macho adulto, fue sacrificado el sábado para evitarle más sufrimiento en el Central Florida Zoo and Botanical Gardens. Fue trasladado allí para su rehabilitación junto con otra docena de perezosos entregados por Sloth World, una atracción turística prevista para el distrito turístico de Orlando que nunca abrió, informaron funcionarios del zoológico.

Otro perezoso, Bandit, murió la semana pasada después de ser trasladado al zoológico.

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"Cuando llegaron los perezosos, todos tenían bajo peso y están siendo tratados por problemas gastrointestinales, lo que requiere cuidados intensivos y especializados", informó el zoológico en un comunicado. "Habanero inicialmente mostró señales alentadoras de estabilización, entre ellas comer y beber con regularidad bajo la estrecha supervisión de los equipos veterinarios y de cuidado animal del zoológico. Sin embargo, en los últimos días su condición empeoró".

Investigación penal y condiciones de los perezosos

Autoridades estatales y locales llevan a cabo una investigación penal sobre el trato recibido por los perezosos mientras estaban bajo el cuidado de Sloth World.

Informes de inspección de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida revelaron 31 muertes entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

La agencia de vida silvestre indicó que 21 perezosos importados de Guyana murieron en una instalación de Orlando llamada Sanctuary World Imports, en diciembre de 2024, cuando las temperaturas bajaron al rango de 4,4 a 12,8 grados Celsius (40 a 55 Fahrenheit). Los perezosos no pueden regular su temperatura corporal tan bien como otros mamíferos y se sienten mejor en el rango de 20 a 30 °C (68 a 85 °F).

Posteriormente, el parque de perezosos encargó 10 animales más de Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos llegaron muertos. El resto parecía demacrado y murió por "cuestiones de mala salud", según el reporte de la agencia estatal.

No hubo respuesta el lunes en un número telefónico que figuraba para la atracción turística en el informe de la agencia de vida silvestre.

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