Senderistas viven acnoche entre hielo

Pekín, China.- “Llevábamos impermeable y chaqueta técnica, pero en pocos minutos todo el cuerpo estaba cubierto de una capa de hielo”, relató el fotógrafo y montañista Dong Shuchang sobre la tormenta que sorprendió a cientos de excursionistas en el valle de Gama, en la vertiente oriental del Everest.

Fue durante un temporal que en la noche del 4 de octubre obligó a evacuar a más de 350 personas en el Tíbet.

Dong, con amplia experiencia en la zona, afirmó al medio chino National Business Daily que la que experimentó en la madrugada local del domingo fue “la peor tormenta” que ha presenciado. “Lo que más temía era perder calor corporal; la hipotermia en la montaña puede ser mortal”, aseguró.

Según relató, durante la noche en el campamento la nieve alcanzó cerca de un metro de espesor. “Los guías pasaron la noche entera quitando nieve para que las tiendas no quedaran sepultadas. Intentamos mantenernos calientes como pudimos, pero una de mis cámaras se congeló y dejó de funcionar”, añadió.

Un empleado del área turística del Everest, identificado como Yixi por el citado medio, explicó que “la nevada fue tan intensa que incluso los yaks, principal medio de transporte en la zona, quedaron inmovilizados”.

Los testimonios coinciden en describir una nevada inusualmente fuerte que sepultó numerosas tiendas de campaña y dejó incomunicadas varias zonas de la ruta.

Según informaron previamente las autoridades locales, los excursionistas evacuados fueron trasladados al poblado de Qudang, en la localidad de Shigatse, donde se encuentran en buen estado de salud, mientras que otros 200 avanzaban de forma escalonada.