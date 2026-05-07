logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sentencian a 7 por red de metanfetamina vinculada a México en Kansas City

Se decomisaron más de 70 kilos de metanfetamina, armas y dinero en efectivo durante la operación.

Por El Universal

Mayo 07, 2026 01:00 p.m.
A
Sentencian a 7 por red de metanfetamina vinculada a México en Kansas City

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Siete acusados fueron

condenadas
en Kansas City

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


a penas de prisión federal de hasta 25 años, por su participación en una red de tráfico de metanfetamina "vinculada a México", informó el Buró Federal de Investigaciones.
El caso está relacionado con la nueva Fuerza de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) dirigida por la oficina del FBI en Kansas City. Durante la investigación, las fuerzas del orden identificaron a varios miembros de la red de tráfico de drogas y sus almacenes clandestinos, dos de los cuales albergaban laboratorios activos de conversión de metanfetamina, informó el medio KCTV 5.
Las autoridades incautaron más de 70 kilogramos de metanfetamina, aproximadamente 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego.
"La mayor amenaza en Kansas City en estos momentos es la delincuencia violenta y el tráfico de drogas, influidos y dirigidos por los cárteles y las bandas extranjeras", afirmó Joe Michael, agente especial supervisor de la Unidad contra el Crimen Organizado del FBI en Kansas, citado por KCTV 5.
La HSTF integra al FBI, la Agencia Antidrogas (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con organismos estatales y locales.
A pocas semanas del inicio del Mundial de Futbol, Michael afirmó que el grupo de trabajo se ha estado preparando para la afluencia de gente y la actividad delictiva que puede producirse por la gesta deportiva.
"Los delincuentes intentarán aprovecharse de la situación", señaló Michael. "El HSTF mantendrá su presencia en toda la ciudad durante el Mundial y seguiremos trabajando en las investigaciones en la medida de lo posible".
En su cuenta de X, el director del FBI, Kash Patel, presumió la operación que "desarticuló una red de tráfico de drogas en Kansas City vinculada a México", pero no se aclaró qué cártel o cárteles estarían involucrados.
"El modelo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional sigue desarticulando a diario organizaciones de tráfico de drogas y redes criminales en todo el país", subrayó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sentencian a 7 por red de metanfetamina vinculada a México en Kansas City
Sentencian a 7 por red de metanfetamina vinculada a México en Kansas City

Sentencian a 7 por red de metanfetamina vinculada a México en Kansas City

SLP

El Universal

Se decomisaron más de 70 kilos de metanfetamina, armas y dinero en efectivo durante la operación.

Alerta por auge del turismo en la Antártida
Alerta por auge del turismo en la Antártida

Alerta por auge del turismo en la Antártida

SLP

AP

Parte rumbo a Canarias barco con brote viral
Parte rumbo a Canarias barco con brote viral

Parte rumbo a Canarias barco con brote viral

SLP

AP

Antes de su salida, habían sido evacuadas tres personas en estado grave debido al hantavirus

Fuerzas rusas ignoran el alto al fuego de Ucrania
Fuerzas rusas ignoran el alto al fuego de Ucrania

Fuerzas rusas ignoran el alto al fuego de Ucrania

SLP

AP