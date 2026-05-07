Sentencian a 7 por red de metanfetamina vinculada a México en Kansas City

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Siete acusados fueron

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a penas dede hasta 25 años, por su participación en unade metanfetamina "vinculada a México", informó el Buró Federal de Investigaciones.El caso está relacionado con la nueva, por sus siglas en inglés) dirigida por la oficina delen. Durante la investigación, las fuerzas del orden identificaron a varios miembros de lade drogas y sus almacenes clandestinos, dos de los cuales albergabande conversión de metanfetamina, informó el medio KCTV 5.Las autoridades incautaron más de, aproximadamenteen efectivo y tres"La mayor amenaza enen estos momentos es lay el tráfico de drogas, influidos y dirigidos por losy las bandas extranjeras", afirmó, agente especial supervisor de la Unidad contra el Crimen Organizado delen Kansas, citado por KCTV 5.Laintegra al, la Agencia Antidrogas (), la Agencia de Alcohol, Tabaco,y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con organismos estatales y locales.A pocas semanas del inicio del, Michael afirmó que el grupo de trabajo se ha estadopara la afluencia de gente y laque puede producirse por la gesta deportiva."Losintentaránde la situación", señaló Michael. "Elmantendrá suen toda la ciudad durante el Mundial y seguiremos trabajando en las investigaciones en la medida de lo posible".En su cuenta de X, el director del, presumió laque "desarticuló unade drogas envinculada a México", pero no se aclaró qué cártel oestarían involucrados."El modelo delsiguea diariode drogas y redes criminales en todo el país", subrayó.