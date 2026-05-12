Sentencian a mexicana en Texas por tráfico de personas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Una mexicana fue sentenciada a más de tres años de prisión en Texas por tráfico de personas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado, dijo que Mónica Hernández Palma, de 34 años, se declaró culpable de conspiración para llevar a indocumentados a Estados Unidos y de complicidad para llevar a indocumentados a Estados Unidos con fines lucrativos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La acusación señala que entre el 13 de noviembre de 2020 y hasta el 7 de marzo de 2023, Hernández Palma y otros formaron parte de una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente en Estados Unidos a personas de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Paquistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador desde México.El grupo tenía almacenes clandestinos en Monterrey y Piedras Negras. La mexicana, detalla la acusación, era la encargada de operar la bodega en Piedras Negras y se coordinaba con sus cómplices para transportar a los indocumentados allí y luego a Estados Unidos de forma irregular.Organización traficó entre 2 mil 500 y 3 mil indocumentados a EUHernández Palma trabajaba con otros para esconder a los indocumentados en la bodega, tras lo cual los migrantes se reunían con guías que los ayudaban a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos a través del Río Bravo.Por ello, la mujer fue condenada a 41 meses de prisión; junto con ella fue sentenciado un traficante, originario de San Antonio, Texas, e identificado como Enil Edil Mejía Zúñiga, quien facilitaba los viajes de los indocumentados desde Sudamérica. Era él quien dirigía las operaciones y pagaba a "coyotes" armados, conductores de camiones y responsables de los escondites.Mejía Zúñiga admitió que el grupo traficó entre 2 mil 500 y 3 mil indocumentados a Estados Unidos en solo dos años y que la organización cobraba entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada indocumentado, lo que resultó en ganancias de entre 16 y 30 millones de dólares. El acusado fue sentenciado en julio de 2025 a 10 años de prisión."Nos tomamos muy en serio a las redes organizadas de tráfico de personas que pretenden socavar la integridad y la seguridad de nuestras fronteras y nuestras leyes de inmigración para obtener ganancias ilícitas", afirmó en el comunicado el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. "Incluso los traficantes que residen fuera de las fronteras de nuestro país se enfrentarán a la justicia de nuestros tribunales cuando violen nuestras leyes, diseñadas para mantener nuestras fronteras seguras y protegida".El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas afirmó que "a las organizaciones de tráfico de personas no les importan tus esperanzas ni tus sueños; solo les importa tu dinero. Esta sentencia supone un duro golpe para una compleja organización criminal que ha sido desmantelada con éxito gracias al trabajo de nuestros fiscales federales adjuntos y de nuestros socios de las fuerzas del orden. Mi oficina se enorgullece enormemente de colaborar con Investigaciones de Seguridad Nacional y otros componentes del Departamento de Seguridad Nacional para seguir desmantelando estas organizaciones de tráfico de migrantes y golpearlas donde más les duele: en el bolsillo".