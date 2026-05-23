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Servicio Secreto responde a disparos cerca Casa Blanca en Washington

El Servicio Secreto y FBI trabajan para confirmar detalles tras incidentes con disparos cerca de la residencia presidencial.

Por AP

Mayo 23, 2026 06:13 p.m.
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Servicio Secreto responde a disparos cerca Casa Blanca en Washington
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      WASHINGTON (AP) — Autoridades policiales respondieron el sábado a reportes a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca.

      Disparos cerca de la Casa Blanca en Washington

      Periodistas que trabajaban allí el sábado informaron haber escuchado una serie de disparos y se les indicó que se refugiaran dentro de la sala de prensa, donde agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos les impidieron salir.

      No hubo informes inmediatos de heridos ni información sobre las circunstancias.

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      En X, el Servicio Secreto indicó que estaba "al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW" —a una cuadra de la Casa Blanca— y que estaba "trabajando para corroborar la información con personal en el terreno".

      Respuesta oficial y contexto del incidente

      En una publicación en redes sociales, el director del FBI, Kash Patel, señaló que los agentes estaban respondiendo a disparos y afirmó que "actualizaría al público en cuanto sea posible".

      El presidente Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca en ese momento.

      El Departamento de Policía Metropolitana no respondió de momento a solicitudes de información.

      Los disparos del sábado se producen casi un mes después de lo que las autoridades policiales dijeron que fue un intento de asesinato contra el presidente el 25 de abril, cuando asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington. Cole Tomas Allen, de Torrance, California, se declaró recientemente inocente de los cargos de que intentó matar a Trump y permanece bajo custodia federal.

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