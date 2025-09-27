Soldados ucranianos rescatan a gato llamado Prapor en zona de guerra

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Una nueva historia está conmoviendo al mundo, demostrando que la lealtad y el cariño pueden trascender hasta en las trincheras. Se trata de un grupo de soldados ucranianos que, en medio del frente de la guerra con Rusia, rescataron a un gato llamado "Prapor", que llevaba meses viviendo con ellos durante el enfrentamiento.

¿Cómo rescataron a "Prapor"?

"Prapor", el gatito que vivía en las trincheras con un grupo de soldados, fue evacuado por la Brigada Khartia número 13 de la Guardia Nacional de Ucrania, utilizando un vehículo terrestre no tripulado.

El robot terrestre utilizado para sacar de la zona de guerra a "Prapor" es empleado normalmente para entregar suministros y transportar o evacuar a los heridos.

La mascota, que vivió durante varios meses con los soldados en el frente de la guerra, sufrió recientemente una conmoción provocada por el constante bombardeo, por lo que los soldados decidieron pedir asistencia para sacarlo de ahí.

El video del rescate, hecho por la brigada, fue compartido en redes sociales por el usuario Anton Herashchenko, un actual asesor oficial y exviceministro de Asuntos Internos de Ucrania.

Con el objetivo de llevar a cabo la misión exitosamente y trasladar a un lugar seguro al gato, fue enviada a la zona de guerra una transportadora de mascotas.

De acuerdo con el testimonio de un soldado el gato "era como un compañero de armas" y entre todos los jóvenes lo cuidaban y alimentaban. "A veces no tenían suficiente comida para ellos mismos, pero aún así alimentaban al gato", declaró el militar.

"Prapor" fue trasladado a la base militar de la región, donde dará inicio su rehabilitación y vivirá con algunos de los soldados que lo cuidaron en la zona de guerra.

De acuerdo con los militares, el gatito es merecedor del título de combatiente por haber resistido junto a ellos la dureza en el frente de la guerra.